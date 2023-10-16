Цього тижня відбудеться низка засідань по справах ПриватБанку і його колишніх власників

Цього тижня відбудуться декілька судових засідань, пов'язаних із колишніми власниками ПриватБанку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Сьогодні Господарський суд Києва розглядатиме справу за позовом Нікопольського заводу феросплавів проти банку. Суд перейде до стадії дослідження доказів, йдеться у повідомленні на каналі PrivatBank_insider.

"НЗФ намагається спекулювати на виконанні усіх зобов'язань за кредитами ПриватБанку, однак претензія банку – нецільове використання кредитних коштів і їх відмивання компаніями Коломойського у США. Позов поданий НЗФ з метою отримання висновків українських судів, щодо аргументів позову ПриватБанку про відшкодування шкоди ($685 млн плюс відсотки), який розглядається в США, аби спробувати перешкодити розгляду такої справи. А також щодо аргументів позовів ініційованих Міністерством юстиції США. Такої ж позиції дотримуються і окремі судді Великої Палати Верховного Суду, які вже розглядали схожу справу за позовом НЗФ", – йдеться у повідомленні.

17 жовтня у Касаційному господарському суді в складі Верховного суду розглядатимуть справу ПриватБанку у зв’язку з відмовою у відкритті провадження про банкрутство компанії "Аеробуд", яка пов’язана з Коломойським.

ПриватБанк звернувся до Господарського суду міста Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство компанії "Аеробуд" з грошовими вимогами на суму 35,3 млн грн.

"В свою чергу, «Аеробуд» штучно змоделював історію про нібито завдання йому збитків Банком із продажу заставного майна. По суті Банк «звинувачений» в тому, що він звернувся до державної виконавчої служби з метою виконання рішення суду. Господарський суд м. Києва відмовив ПриватБанку у відкритті провадження. Судом в цій справі було проігноровано відверте зловживання правом та інтересом державного Банку. ПриватБанк не погодився з відмовою у відкритті банкрутства за його заявою та оскаржив судові рішення першої та апеляційної інстанцій до Верховного Суду. У цій справі Верховним Судом буде фактично створений прецедент, що матиме важливі наслідки для усіх кредиторів та безумовно приверне до себе увагу", – йдеться у повідомленні.

Банкрутство "Аеробуду" відкрито за заявою повʼязаного з боржником кредитора, бенефіціаром якого є Коломойський.

Також завтра Північний апеляційний господарський суд розгляне скаргу ПриватБанку в справі ексакціонерів про визнання недійсною процедури bail-in. Справа за позовом ТОВ “Реватіс” є єдиною, де суд задовольнив вимоги позивача та відмовився застосувати вимогу так званого “антиколомойського закону”. У 2021 суддя господарського суду Києва задовольнила позов ТОВ "Реватіс" до АТ КБ "ПриватБанк", Міністерства фінансів України, а також ФГВФО, НБУ та КМУ, та визнала недійсними договори придбання та купівлі-продажу акцій ПриватБанку (процедура Bail-in) всупереч імперативним приписам Закону №590-ІХ та Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", якими чітко та недвозначно встановлено заборону витребування акцій Банку проданих інвестору – в даному випадку Державі, що унеможливлює застосування наслідків недійсності таких правочинів. Розгляд цієї справи був зупинений до розгляду справи за позовом Олександра Дубілета.

19 жовтня 2023 року Господарський суд Дніпропетровської області розгляне справу про банкрутство компанії з орбіти Коломойського, яка намагається уникнути виплати 1 млрд гривень боргу ПриватБанку.

ТОВ "Агротермінал", що пов’язана з колишніми власниками Банку, намагається спробувати оголосити про банкрутство та уникнути повернення заборгованості ПриватБанку у розмірі 1 млрд гривень. Для цього компанія спеціально заздалегідь змінила реєстрацію з Одеси на Дніпро.