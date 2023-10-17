Як загарпунити Путіна тут і зараз

В умовах вимушеного дуже повільного просування наших військ на Півдні та початку чергового російського контрнаступу на Донбасі саме дії на Чорному морі стають найбільш перспективним напрямком для Сил оборони України для досягнення швидких і розгромних для Росії результатів.

Фото: Владислав Назаров у Telegram

Нинішня ситуація багато у чому нагадує першу половину квітня минулого року. Коли після відступу-втечі «другої армії світу» із Київської, Чернігівської та Сумської областей фронт відносно стабілізувався. І війна на суші фактично перейшла у тривалий конфлікт на виснаження.

Про те, що найближчим часом досягнути істотних проривів на суші не вдасться й доцільно зосередитися на атаках російського флоту на морі я зазначав у статті «Як заГарпунити Путіна». Стаття була написана відразу після появи інформації про те, що нашій країні Великобританія передала протикорабельні ракети «Гарпун». Й за 4 дні до сенсаційного враження флагмана російського ЧФ крейсера «Москва».: «Вперше з початку війни наші військові, а не Росія, зможуть нанести здалеку дуже болючий удар по ворогу. А саме — наша країна нарешті отримала від Великобританії протикорабельні ракети “Гарпун”. Якими може нанести як мінімум дуже сильний, а можливо й руйнівний удар по одному із найбільших символів російської військової міці — Чорноморському флоту РФ». «Отже, увага на Чорноморський фронт і на те, що тут відбуватиметься найближчим часом...», - так закінчувася матеріал.

Що подвійно приємно – 1) за декілька днів після того прогнозу символ могутності російського ЧФ «Москва» дійсно був вражений протикорабельною ракетою і 2) був вражений не британським «Гарпуном», а нашим «Нептуном».

За півтора роки українські можливості для успішних дій на Чорному морі зросли багатократно. І баланс сил кардинально змінився на нашу користь. Про що свідчать дві успішні атаки на Кримській міст, низку вдалих операцій проти російський кораблів (зокрема, у Севастопольській бухті був вражений «Адмірал Макаров» та інші судна, у Керченській протоці – танкер «СІГ»), враження великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна «Ростов-на-Дону» у сухому доці, тощо.

Усе це – приклади вдалого ведення асиметричної війни. Коли Україна забезпечила вміле застосування проти міцного та чисельного російського флоту асиметричних ударів. У першу чергу морських дронів. Оскільки на більшій частині Чорного моря українські морські дрони можуть атакувати будь-який російський корабель. Й у результаті Україна, яка де-факто не має власного флоту на Чорному морі наносить болючі удари країні із сильним ВМФ, притискає її флот до власних берегів.

Провідний аналітик центру STEM, авторитетний експерт у сфері оборони і безпеки Агіль Рустамзаде зауважу, що в умовах затяжної конвенціальної війни, яка зараз триває, Україна для досягнення Перемоги приречена діяти асиметрично.

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На його переконання, у війні проти РФ українським Силам оборони потрібно робити ставку на високотехнологічні підрозділи, які одночасно розвідують та здійснюють удари. І при цьому воювати «з умом, зухвало, агресивно».

Саме завдяки використанню таких факторів й були досягнуті ефективні результати спільних операцій ВМС України і СБУ по ураженню російських кораблів на Чорному морі. Це вище загадані «Адмірал Макаров», танкер «СІГ», а також весликий десантний корабель «Оленегорський горняк» та інші кораблі ЧФ Росії.

Чергове підтвердження ефективності використання високотехнологічних розробок і ударів «з умом, зухвало, агресивно» було отримано днями. Коли завдяки новітній розробці Служби безпеки України, дронам «Морський малюк» з експериментальним озброєнням, у ході спільної операції ВМС і СБУ були вражені два російські кораблі - носій крилатих ракет «Буян» та корабель «Павел Державин».

У Службі безпеки зазначають, що успішних результатів з враження російських кораблів вдається досягати завдяки постійній розробці і вдосконаленню нових видів зброї, а також постійній зміні тактики дій СБУ у спільних операціях з ВМС України. «Ми зараз працюємо над розробкою низки нових цікавих операцій у акваторії Чорного моря. Обіцяю – це буде сюрпризом для наших ворогів», - підкреслював в інтерв’ю телеканалу CNN голова СБУ Василь Малюк.

До речі, на відміну від дій на суші, де росіяни за визнанням фахових військових експертів, швидко вчаться, на морі їм не вдається швидко знаходити ефективні засоби протидії прийомам асиметричної війни наших Сил оборони. Тому ворог не ризикує заходити у значну частину Чорного моря та змушений перекидати значну частину флоту із Севастополя у Новоросійськ.

Що підтверджує правильність концентрації зусиль саме на підриві військової могутності РФ на морі з використанням прийомів асиметричної війни. У поєднанні з успішними ударами по Криму, вважає Агіль Рустамзаде, це показує дієвий шлях до перемоги України у війні й на морі, й на суші: ««Удари по Криму – це виснаження противника. Виснажуються його сили ППО, його ВМФ. Це стратегічно вірний хід. Який дає результат і зараз, і даватиме результат й через 3 чи 6 місяців. Ця війна закінчиться тоді, коли українська армія асиметричними діями настільки виснажить російську армію, що у Росії не залишиться засобів ведення війни».