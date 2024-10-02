Як дует Путіна і Трампа працює над збільшенням «ядерного електорату» Трампа

Ціль скоординованих синхронних дій цього дуету – вплинути у першу чергу на виборців семи «мінливих» штатів, які й визначатимуть переможця президентських виборів 5 листопада. Й забезпечити перетікання до Трампа голосів відносно невеликої кількості виборців з цих штатів, які ще не визначились із тим, кого із двох кандидатів підтримати. Розрахунок на те, що їхніх голосів разом із голосами «ядерного електорату» Трампа має вистачити задля перемоги у колегії виборців над суперницею Камалою Гарріс. Вже зараз у загальних рисах зрозуміло, що Трамп та Путін зроблять за місяць та чотири дні, які залишилися до вирішального дня голосування.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп під час прес конференції в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 26 вересня 2024 року.

У здатності Путіна планувати та вибудовувати довготермінові стратегії є величезні вади та проблеми. Це він доводив неодноразово за чверть століття перебування на чолі Росії. Особливо ці вади посилились після початку повномасштабного вторгнення у нашу країну. Але що стосується інстинкту самозбереження, здатності визначити конкретну ціль, яка забезпечить це самозбереження та мобілізувати для її досягнення всі без винятку засоби – із цим у нього завжди було все добре.

Отже, у війні в Україні він підібрався вже впритул до меж своїх можливостей. І щоб не впасти та закінчити воювати на вигідних для нього умовах хазяїн Кремля зробив ставку на перемогу зручного для себе Дональда Трампа на виборах.

Росія зараз активно та досить витончено робить все для перемоги цього політика – так само, як Москва допомагала йому на попередніх президентських виборах 2016 та 2020 років. Цього разу «шампуром», на який Трамп і Путін у чотири руки нанизують аргументи для американського виборця для голосування за Трампа обрана загроза неминучої ядерної війни у разі перемоги його конкурентки Гарріс та виключна здатність Трампа-президента й війну в Україні швидко закінчити, й світ від ядерного Армагедону врятувати. Одним словом, Донні прийде – порядок наведе.

Гра у чотири руки на ядерному роялі

Помітно, що у минулого місяця Путін і Трамп помітно активізувались.

По-перше, у вересні Трамп став набагато частіше акцентувати увагу суспільства на тому, що внаслідок дій адміністрації Байдена-Гарріс насувається реальна загроза Третьої світової війни. І саме він здатен врятувати світ від її наближення. В той час як перемога Камали гарантовано цю війну забезпечить.

По-друге, табори Путіна і Трампа разом методично та скоординовано працювали над вирішенням невідкладного завдання Путіна, з яким треба розібратися негайно, ще до 5 листопада. Це завдання – не допустити ударів західною зброєю вглиб російської території.

Зверніть, будь ласка, увагу на хронологію подій.

Крок перший: 12 вересня Путін заявив, що рішення дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях на території Росії означатимуть «пряму участь» США і всього НАТО у війні з Росією.

Крок другий: через чотири дні, 17-го, амбіційний політичний авантюрист Роберт Кеннеді, якому Трамп пообіцяв місце у своїй адміністрації у разі перемоги на виборах разом із сином екс-президента Дональдом Трампом-молодшим публікують статтю у виданні The Hill. Заголовок дуже промовистий: «Ведіть переговори з Москвою, щоб припинити війну в Україні та запобігти ядерному руйнуванню». В самому матеріалі апологія обґрунтованості путінського пасажу про те, що надання дозволу на удари вглиб РФ означатиме для США участь у війні з РФ. А також пропаганда підходу Трампа-тата про те, що підтримка України штовхає Путіна до ядерної відповіді. Тому підтримку треба припиняти, а з Путіним – розпочинати конструктивні переговори для того, щоб разом врятувати світ від загрози початку Третьої світової війни. Тобто, спроба представити керівника терористичної держави Путіна конструктивним світовим гравцем, з яким треба терміново домовлятися.

Крок третій: минув лише тиждень після викладення пропозиції Кеннеді і Трампа-молодшого розпочати переговори з Путіним, як кремлівський терорист вирішив посилити аргументи, які виклали ці два «голуби миру». І 25 вересня заявив про необхідність зміни ядерної доктрини Росії. Коли необхідно розглядати як спільний напад на РФ агресію з боку неядерної держави (читай – України) за підтримки ядерної (читай – США).

Вирішальний натиск

Поза всяким сумнівом, до 5 листопада будуть зроблені такі кроки за цією же схемою: табір Путіна робить якісь загрозливі заяви/дії – табір Трампа підсилює їхній ефект для американської аудиторії – табір Путіна робить наступні загрозливі заяви/дії – табір Трампа знову підсилює їхній ефект для американської аудиторії, тощо.

Причому у Путіна у наборі інструментів «заяви та дії» голосні заяви щодо ядерної ескалації кардинально переважатимуть реальні дії й далі. Бо у ядерній вербальній гімнастиці – простору багато. Не те, що у реальності. Де «Сармат» зазнає величезної й принизливої катастрофи при спробі зробити другий (!) успішний запуск за весь час існування цієї балістичної ракети. І де існують купа інших обмежень.

Тому можна спрогнозувати, що для цієї схеми будуть використані у першу чергу заяви про невловимі й ніким не бачені навчання стратегічних ядерних сил, якісь заяви/рухи навколо тактичної ядерної зброї РФ в Білорусі, тощо.

Але незадовго до 5 листопада – щоб максимально підняти градус ядерної істерії серед американських виборців та допомогти перемогти Трампу – цілком можливо, що Росія вдасться до реального ядерного випробування на ядерному полігоні на віддаленому архіпелазі Нова Земля в Північному Льодовитому океані.

Для просування табором Трампа аргументу про серйозність ядерної загрози Путіна місце підійде практично ідеально – Радянський Союз провів тут понад 200 ядерних випробувань, включно з вибухом найпотужнішої в світі ядерної бомби в 1961 році.

І два тижні тому керівник цього об’єкту з випробування ядерної зброї контр-адмірал Андрій Сініцин відрапортував, що полігон на Новій Землі повністю готовий до відновлення ядерних випробувань.

Також треба враховувати те, що цільовою аудиторією великої гри Путіна та Трампа є не вся американська аудиторія. А лише невелика група виборців вирішальних для виборів семи «мінливих» штатів, які ще не визначились повністю із своїм голосуванням 5 листопада. Тож саме на них буде проведено таргетування повідомлень про всі складові російської ядерної ескалації. В тому числі про нові випробування російської ядерної зброї.

З російської сторони для таргетування цього сигналу необхідні додаткові дії. Наприклад, відбудеться «витік» якоїсь супер-гіпер-секретної розробки про підготовку російських ядерних ударів по США. Де серед першочергових цілей будуть визначені саме ті території на сході та південному заході США, які охоплюють «мінливі» штати. А команда Трампа зробить все, щоб вузька цільова аудиторія потрібний меседж отримала. Й у паніці хитнулась до голосування за «рятівника світу» Дональда Трампа.