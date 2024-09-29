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Зеленський про ядерні погрози Путіна: "Я не впевнений, що він це зробить"

"Я не впевнений, що він це зробить... Я думаю, він любить своє життя, спосіб життя і те, як він керує життям інших", - сказав глава держави.

Зеленський про ядерні погрози Путіна: "Я не впевнений, що він це зробить"
Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Володимир Зеленський прокоментував нові ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна.

В інтерв'ю для Fox News глава держави сказав, що Путін "може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні" і висловив припущення, що цього не станеться.

"Я не впевнений, що він це зробить... Я думаю, він любить своє життя, спосіб життя і те, як він керує життям інших. Це я можу сказати точно. І саме тому я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю", - заявив Зеленський.

  • Днями Кремль розширив перелік загроз, у разі яких можуть застосувати ядерну зброю.
  • Після цього представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що нові є ще одним свідченням безумної та безвідповідальної поведінки Путіна і вони не змінять позицію ЄС щодо продовження підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.
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