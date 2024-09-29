Зеленський про ядерні погрози Путіна: "Я не впевнений, що він це зробить"

"Я не впевнений, що він це зробить... Я думаю, він любить своє життя, спосіб життя і те, як він керує життям інших", - сказав глава держави.

Володимир Зеленський прокоментував нові ядерні погрози російського диктатора Володимира Путіна.

В інтерв'ю для Fox News глава держави сказав, що Путін "може використати ядерну зброю проти будь-якої країни в будь-який час. Або ні" і висловив припущення, що цього не станеться.

"Я не впевнений, що він це зробить... Я думаю, він любить своє життя, спосіб життя і те, як він керує життям інших. Це я можу сказати точно. І саме тому я думаю, що він має боятися використовувати ядерну зброю", - заявив Зеленський.