Петер Стано: ядерні погрози Путіна не змінюють позицію ЄС щодо підтримки України

Напередодні у кремлі розширили перелік загроз, у разі яких може застосуватися ядерна зброя.

Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї проти неядерних країн є ще одним свідченням його безумної та безвідповідальної поведінки, вони не змінять позицію ЄС щодо продовження підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.

Про це Петер Стано сказав сьогодні на брифінгу для преси, передає Укрінформ.

Таким чином Стано відповів на запитання про те, яким чином ЄС реагуватиме на чергове “зниження порогу” застосування російської ядерної зброї проти неядерних держав, про що було оголошено вчора Путіним.

“Не вперше Путін робить ставку на свій ядерний арсенал. Це є лише продовженням дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки зі сторони Путіна, що демонструє усьому світу його справжнє обличчя, особливо під час проведення тижня високого рівня в ході Генеральної Асамблеї ООН. Він не соромиться грати у ядерні азартні ігри знову й знову. Ми, безумовно, рішуче заперечуємо ці погрози. Позиція Євросоюзу залишається незмінною”, – зазначив Стано.

Він зауважив, що європейська сторона намагається доносити цю позицію до міжнародних партнерів, привертаючи їхню увагу до того, наскільки безумною та безвідповідальною є поведінка персони, яка представляє країну-постійного члена Ради Безпеки ООН, головним завданням та обов’язком якої є підтримання миру у світі. Але Путін підриває саме такі зусилля.

“Тож, це є лише продовженням тенденції його (Путіна) поведінки, та викриває його справжнє обличчя під час дуже важливої міжнародної події високого рівня, яка проходить просто зараз у Нью-Йорку”, – додав речник ЄС.

Зазначимо, нещодавно в РФ четверте поспіль льотне випробування ракети “Сармат” закінчилося невдачею. Докладніше про це читайте у матеріалі – “Сармат” не полетів.