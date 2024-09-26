На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових
Уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
ГоловнаПолітика

Петер Стано: ядерні погрози Путіна не змінюють позицію ЄС щодо підтримки України

Напередодні у кремлі розширили перелік загроз, у разі яких може застосуватися ядерна зброя.

Петер Стано: ядерні погрози Путіна не змінюють позицію ЄС щодо підтримки України
Петер Стано
Фото: tymoshenko.ua

Представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що нові погрози Путіна щодо застосування ядерної зброї проти неядерних країн є ще одним свідченням його безумної та безвідповідальної поведінки, вони не змінять позицію ЄС щодо продовження підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.

Про це Петер Стано сказав сьогодні на брифінгу для преси, передає Укрінформ. 

Таким чином Стано відповів на запитання про те, яким чином ЄС реагуватиме на чергове “зниження порогу” застосування російської ядерної зброї проти неядерних держав, про що було оголошено вчора Путіним.

“Не вперше Путін робить ставку на свій ядерний арсенал. Це є лише продовженням дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки зі сторони Путіна, що демонструє усьому світу його справжнє обличчя, особливо під час проведення тижня високого рівня в ході Генеральної Асамблеї ООН. Він не соромиться грати у ядерні азартні ігри знову й знову. Ми, безумовно, рішуче заперечуємо ці погрози. Позиція Євросоюзу залишається незмінною”, – зазначив Стано.

Він зауважив, що європейська сторона намагається доносити цю позицію до міжнародних партнерів, привертаючи їхню увагу до того, наскільки безумною та безвідповідальною є поведінка персони, яка представляє країну-постійного члена Ради Безпеки ООН, головним завданням та обов’язком якої є підтримання миру у світі. Але Путін підриває саме такі зусилля.

“Тож, це є лише продовженням тенденції його (Путіна) поведінки, та викриває його справжнє обличчя під час дуже важливої міжнародної події високого рівня, яка проходить просто зараз у Нью-Йорку”, – додав речник ЄС.

Зазначимо, нещодавно в РФ четверте поспіль льотне випробування ракети “Сармат” закінчилося невдачею. Докладніше про це читайте у матеріалі – “Сармат” не полетів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies