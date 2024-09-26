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Бельгія закликає ЄС “заборонити російський газ загалом” через зростання імпорту

Актуальний режим недостатньо сильний, щоб компанії виходили з довгострокових контрактів, заявляють в уряді країни.

Бельгія закликає ЄС “заборонити російський газ загалом” через зростання імпорту
Російський арктичний танкер для СПГ "Крістоф де Маржері"
Фото: EPA/UPG

Бельгія, один з найбільших європейських імпортерів скрапленого природного газу з Росії, закликала ЄС заборонити російське паливо, пише Financial Times.

Брюссель попередив, що компанії не можуть розривати довгострокові контракти, якщо блок не запровадить санкції загалом.

Міністерка енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стратен заявила FT, що ЄС повинен “йти далі”, щоб зупинити постачання російського СПГ до блоку, оскільки зростає занепокоєння щодо збільшення імпорту.

За її словами, правила, запроваджені Брюсселем торік у грудні, які забороняють російським енергетичним компаніям використовувати інфраструктуру ЄС, не дали достатніх правових підстав для згортання контрактів компаніями, які використовували такі порти, як бельгійський Зебрюгге ‒ головний центр імпорту СПГ і реекспорту в треті країни. 

Типові контракти на СПГ розраховані на десятиліття або більше, тому багато з них діють ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

“Ми розглянули це ...У нас російський газ надходить до Бельгії. Я зазирнула під кожен камінь, і газове (законодавство, - ред.) не допоможе. Нам потрібен європейський підхід”, ‒ сказала Ван дер Стратен. 

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Софі Германс, нідерландська міністерка клімату та зеленого розвитку, повідомила парламенту країни в листі, що порушить це питання на зустрічі міністрів енергетики ЄС у жовтні.

Кількість танкерів з російським газом, які прибувають на головний термінал Роттердама, різко зросла цього року: з одного на місяць із середини 2022 року до середини 2024 року вона досягла двох на місяць протягом літа. Танкер стандартного розміру зазвичай перевозить еквівалент приблизно 70 000-80 000 тонн газу.

“Немає інших варіантів, за яких ми могли б розірвати приватні контракти без застосування санкційного правила Європейської комісії”, ‒ сказав Германс.

  • Брюссель послідовно підштовхував країни ЄС до скорочення залежності від російського газу з моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну. Але блок не запровадив санкції на паливо, що виходять за рамки заборони на перевалку ‒ імпорт та реекспорт російського ЗПГ до інших країн ‒ який був узгоджений у червні, але ще не набрав чинності.
  • За даними аналітичної компанії Kpler, після Іспанії Бельгія була другим за величиною імпортером російського ЗПГ у 2023 році. Однак Франція може обігнати Бельгію та Іспанію цього року після збільшення імпорту в Дюнкерк та Монтуар.
  • Раніше європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Євросоюз значно зменшив залежність від російського газу і продовжує рух в бік відмови від газу, який надходить з Росії.
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