Бельгія закликає ЄС “заборонити російський газ загалом” через зростання імпорту

Актуальний режим недостатньо сильний, щоб компанії виходили з довгострокових контрактів, заявляють в уряді країни.

Бельгія, один з найбільших європейських імпортерів скрапленого природного газу з Росії, закликала ЄС заборонити російське паливо, пише Financial Times.

Брюссель попередив, що компанії не можуть розривати довгострокові контракти, якщо блок не запровадить санкції загалом.

Міністерка енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стратен заявила FT, що ЄС повинен “йти далі”, щоб зупинити постачання російського СПГ до блоку, оскільки зростає занепокоєння щодо збільшення імпорту.

За її словами, правила, запроваджені Брюсселем торік у грудні, які забороняють російським енергетичним компаніям використовувати інфраструктуру ЄС, не дали достатніх правових підстав для згортання контрактів компаніями, які використовували такі порти, як бельгійський Зебрюгге ‒ головний центр імпорту СПГ і реекспорту в треті країни.

Типові контракти на СПГ розраховані на десятиліття або більше, тому багато з них діють ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

“Ми розглянули це ...У нас російський газ надходить до Бельгії. Я зазирнула під кожен камінь, і газове (законодавство, - ред.) не допоможе. Нам потрібен європейський підхід”, ‒ сказала Ван дер Стратен.

Софі Германс, нідерландська міністерка клімату та зеленого розвитку, повідомила парламенту країни в листі, що порушить це питання на зустрічі міністрів енергетики ЄС у жовтні.

Кількість танкерів з російським газом, які прибувають на головний термінал Роттердама, різко зросла цього року: з одного на місяць із середини 2022 року до середини 2024 року вона досягла двох на місяць протягом літа. Танкер стандартного розміру зазвичай перевозить еквівалент приблизно 70 000-80 000 тонн газу.

“Немає інших варіантів, за яких ми могли б розірвати приватні контракти без застосування санкційного правила Європейської комісії”, ‒ сказав Германс.