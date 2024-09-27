Керівна партія Японія обрала нового лідера, який стане прем’єр-міністром країни

Ексміністр оборони країни Сіґеру Ісіба замінить на посаді Фуміо Кісіду, який у серпні заявив, що не піде на другий термін.

Сіґеру Ісіба стане наступним прем'єр-міністром Японії після перемоги у боротьбі за посаду президента керівної Ліберально-демократичної партії в другому турі голосування, повідомляє Financial Times.

За крісло прем’єра загалом змагалася рекордна кількість кандидатів ‒ дев’ять.

67-річний колишній міністр оборони та сільського господарства змінить Фуміо Кісіду на посаді очільника уряду після парламентського голосування 1 жовтня. Пропозиції Ісіби, зроблені під час передвиборчої кампанії, включали створення “Азійського НАТО” для противаги посиленню Китаю.

Ісіба переміг у другому турі Санае Такаїті. У голосуванні брали участь депутати ЛДП і представники партії з 47 префектур Японії. Ісіба набрав 215 голосів, а Такаїті ‒ 194.

Платформа Ісіби та очікування від нового прем’єра

Ісіба закликав до більш конкретних планів “Банку Японії” щодо нормалізації політики та наголосив на посиленні розвитку регіональної економіки для подолання депопуляції сільських районів за рахунок державних витрат, пише Bloomberg.

Під час кампанії політик також наголошував на необхідності посилення обороноздатності Японії та висунув ідею створення азійської угоди про колективну безпеку на кшталт НАТО для кращого стримування агресії з боку таких країн, як Китай, Північна Корея і Росія.

Ісіба повинен буде провести країну через період трансформації. Японія виходить із 30-річного застою та стикається з дипломатичними та безпековими проблемами.

Новий прем'єр також зіткнеться з постійними глибокими структурними проблемами, зокрема через старіння і зменшення населення, низький рівень продуктивності та економічну поляризацію.