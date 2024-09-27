​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
Веніславський: після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
​Чому Європа втрачає економічну могутність та що з цим робити
​Чому Європа втрачає економічну могутність та що з цим робити
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
ГоловнаСвіт

Керівна партія Японія обрала нового лідера, який стане прем’єр-міністром країни

Ексміністр оборони країни Сіґеру Ісіба замінить на посаді Фуміо Кісіду, який у серпні заявив, що не піде на другий термін.

Керівна партія Японія обрала нового лідера, який стане прем’єр-міністром країни
Сігеру Ісіба стане наступним прем'єр-міністром Японії
Фото: EPA/UPG

Сіґеру Ісіба стане наступним прем'єр-міністром Японії після перемоги у боротьбі за посаду президента керівної Ліберально-демократичної партії в другому турі голосування, повідомляє Financial Times.

За крісло прем’єра загалом змагалася рекордна кількість кандидатів ‒ дев’ять.

67-річний колишній міністр оборони та сільського господарства змінить Фуміо Кісіду на посаді очільника уряду після парламентського голосування 1 жовтня. Пропозиції Ісіби, зроблені під час передвиборчої кампанії, включали створення “Азійського НАТО” для противаги посиленню Китаю.

Ісіба переміг у другому турі Санае Такаїті. У голосуванні брали участь депутати ЛДП і представники партії з 47 префектур Японії. Ісіба набрав 215 голосів, а Такаїті ‒ 194.

Платформа Ісіби та очікування від нового прем’єра

Ісіба закликав до більш конкретних планів “Банку Японії” щодо нормалізації політики та наголосив на посиленні розвитку регіональної економіки для подолання депопуляції сільських районів за рахунок державних витрат, пише Bloomberg.

Під час кампанії політик також наголошував на необхідності посилення обороноздатності Японії та висунув ідею створення азійської угоди про колективну безпеку на кшталт НАТО для кращого стримування агресії з боку таких країн, як Китай, Північна Корея і Росія.

Ісіба повинен буде провести країну через період трансформації. Японія виходить із 30-річного застою та стикається з дипломатичними та безпековими проблемами.

Новий прем'єр також зіткнеться з постійними глибокими структурними проблемами, зокрема через старіння і зменшення населення, низький рівень продуктивності та економічну поляризацію. 

  • У серпні прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що не балотуватиметься на другий термін. Рейтинги Кісіди впали через скандал із партійними фондами та інфляцію. 
  • Планові парламентські вибори повинні відбутися до жовтня 2025.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies