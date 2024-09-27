Байден підписав указ про обмеження нових технологій зброї у США

Новий документ, оприлюднений Джо Байденом і Камалою Гарріс, спрямований на протидію загрозам від 3D та переробленої зброї.

Президент США Джо Байден підписав указ про обмеження нових технологій зброї, які спрощують її отримання. Документ має також покращити шкільні вправи зі стрільби, повідомляє DW.

Відповідний указ оголосили Байден і кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс на заході в Білому домі. Рік тому президент доручив своїй заступниці наглядати за офісом із запобігання насильству із застосуванням зброї. Захід став першим з того часу.

Що передбачає новий порядок контролю за зброєю?

Згідно з дорученням, апарат президента оцінить, наскільки активні стрілецькі навчання можуть травмувати учнів та викладачів.

Наказ також передбачає створення нової цільової групи, яка вивчатиме загрози, що створюють пристрої для переробки кулеметів. Ці пристрої можуть перетворити напівавтоматичний пістолет на повністю автоматичну вогнепальну зброю.

Експерти також розглянуть зростання популярності 3D-зброї, яка легко друкується за допомогою інтернет-коду і не відстежується, оскільки у неї немає серійних номерів.

Цільова група має подати свій звіт протягом 90 днів ‒ незадовго до того, як Байден залишить свою посаду.

Позиція Гарріс та демократів

За словами Камали Гарріс, американська нація переживає зараз епідемію насильства з використанням зброї. Вона зазначила, що зараз через зброю гине більше дітей, ніж через інші причини, зокрема автомобільні аварії чи рак.

Більшість демократів підтримують суворіші закони про володіння зброєю на тлі неодноразових випадків насильства зі зброєю та масових розстрілів. Водночас республіканці загалом виступають проти жорсткіших законів, посилаючись на право носити зброю, закріплене у другій поправці до Конституції США.