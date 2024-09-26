Ізраїль ліквідував у Бейруті начальника військово-повітряних сил “Хезболли”

Мохаммед Срур керував і командував повітряними атаками на Ізраїль, включаючи зарядженими вибухівкою дронами та крилатими ракетами.

Пошкоджена будівля в південному передмісті Бейрута після ізраїльського рейду, Бейрут, Ліван, 26 вересня 2024 року.

В результаті авіаудару по південному передмісті Бейрута в четвер вдень було вбито високопоставленого лідера “Хезболли”, який командував військово-повітряними силами угрупування.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Удар по опорному пункті “Хезболли” в Дахійє був націлений на голову військово-повітряних сил “Хезболли” Мохаммеда Срура, який значною мірою відповідає за парк безпілотників терористичної групи, а також за крилаті ракети та протиповітряну оборону”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Срур керував і командував численними та різноманітними повітряними атаками на Ізраїль, включаючи зарядженими вибухівкою дронами та крилатими ракетами.

В останні роки він очолював виробництво безпілотників “Хезболли” та створив об’єкти в Лівані, де терористичне угруповання створювало вибухонебезпечні БПЛА, деякі з яких були під цивільними будівлями в Бейруті.

Срур приєднався до Хезболли у 1980-х роках і обіймав різні посади, в тому числі в системі протиповітряної оборони терористичної групи, у підрозділі Азіза в Радванських силах, а також як аташе Хезболли в Ємені, де він брав участь у повітряних силах хуситів.

ЦАХАЛ також вдарив по мосту на сирійсько-ліванському кордоні, який ліванські терористи використовували для контрабанди зброї.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським військовим продовжувати бої “на повну силу” і не відповів на заклик до припинення вогню з ліванською “Хезболлою”