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Ізраїль ліквідував у Бейруті начальника військово-повітряних сил “Хезболли”

Мохаммед Срур керував і командував повітряними атаками на Ізраїль, включаючи зарядженими вибухівкою дронами та крилатими ракетами.

Ізраїль ліквідував у Бейруті начальника військово-повітряних сил “Хезболли”
Пошкоджена будівля в південному передмісті Бейрута після ізраїльського рейду, Бейрут, Ліван, 26 вересня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

В результаті авіаудару по південному передмісті Бейрута в четвер вдень було вбито високопоставленого лідера “Хезболли”, який командував військово-повітряними силами угрупування.

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Удар по опорному пункті “Хезболли” в Дахійє був націлений на голову військово-повітряних сил “Хезболли” Мохаммеда Срура, який значною мірою відповідає за парк безпілотників терористичної групи, а також за крилаті ракети та протиповітряну оборону”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Срур керував і командував численними та різноманітними повітряними атаками на Ізраїль, включаючи зарядженими вибухівкою дронами та крилатими ракетами.

В останні роки він очолював виробництво безпілотників “Хезболли” та створив об’єкти в Лівані, де терористичне угруповання створювало вибухонебезпечні БПЛА, деякі з яких були під цивільними будівлями в Бейруті.

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Срур приєднався до Хезболли у 1980-х роках і обіймав різні посади, в тому числі в системі протиповітряної оборони терористичної групи, у підрозділі Азіза в Радванських силах, а також як аташе Хезболли в Ємені, де він брав участь у повітряних силах хуситів.

ЦАХАЛ також вдарив по мосту на сирійсько-ліванському кордоні, який ліванські терористи використовували для контрабанди зброї.

  • Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським військовим продовжувати бої “на повну силу” і не відповів на заклик до припинення вогню з ліванською “Хезболлою”

  • Раніше стало відомо, що США, Великобританія та інші союзники закликали до 21-денного припинення вогню між Ізраїлем і “Хезболлою”.

  • Ізраїльські військові заявили, що протягом ночі вразили близько 75 цілей “Хезболли” на півдні Лівану та в районі Бекаа. Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що щонайменше 13 людей загинули внаслідок останніх ударів, понад 550 ‒ з понеділка.

  • “Хезболла”, яку підтримує Іран, каже, що діє на знак солідарності з палестинцями. Єрусалим заявляє, що прагне усунути загрозу з боку “Хезболли” та повернути переміщених осіб назад на північ Ізраїлю.

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