Ізраїль ліквідував у Бейруті начальника військово-повітряних сил “Хезболли”

В результаті авіаудару по південному передмісті Бейрута в четвер вдень було вбито високопоставленого лідера “Хезболли”, який командував військово-повітряними силами угрупування.
Про це повідомляє The Times of Israel.
“Удар по опорному пункті “Хезболли” в Дахійє був націлений на голову військово-повітряних сил “Хезболли” Мохаммеда Срура, який значною мірою відповідає за парк безпілотників терористичної групи, а також за крилаті ракети та протиповітряну оборону”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Срур керував і командував численними та різноманітними повітряними атаками на Ізраїль, включаючи зарядженими вибухівкою дронами та крилатими ракетами.
В останні роки він очолював виробництво безпілотників “Хезболли” та створив об’єкти в Лівані, де терористичне угруповання створювало вибухонебезпечні БПЛА, деякі з яких були під цивільними будівлями в Бейруті.
Срур приєднався до Хезболли у 1980-х роках і обіймав різні посади, в тому числі в системі протиповітряної оборони терористичної групи, у підрозділі Азіза в Радванських силах, а також як аташе Хезболли в Ємені, де він брав участь у повітряних силах хуситів.
ЦАХАЛ також вдарив по мосту на сирійсько-ліванському кордоні, який ліванські терористи використовували для контрабанди зброї.
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