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Саудівська Аравія відмовилася стримувати падіння цін на нафту, - Financial Times

Країна планує відмовитися від цільової ціни на нафту у 100 доларів за барель.

Саудівська Аравія відмовилася стримувати падіння цін на нафту, - Financial Times
Фото: ukrinform.ua

Саудівська Аравія планує відмовитися від цільової ціни на нафту у 100 доларів за барель, щоб збільшити обсяги видобування.

Про це пише Financial Times.

Організація країн-експортерів нафти разом із союзниками, включаючи Росію (ОПЕК+), скорочують видобуток нафти, щоб підтримати ціни. Проте з початку року ціни знизилися на тлі збільшення постачання з боку інших виробників, особливо зі США, а також слабкого зростання попиту в Китаї.

"Саудівська Аравія вирішила, що не бажає  поступатися часткам ринку іншим виробникам нафти, і вважає, що має достатньо варіантів фінансування, включаючи валютні резерви і заборгованість, щоб витримати період низьких цін на сиру нафту", - пише видання.

Королівство, найбільший у світі експортер нафти, взяло на себе значну частину скорочень видобутку ОПЕК+, скоротивши власний видобуток приблизно на 2 мільйони барелів на добу з кінця 2022 року. В даний час члени ОПЕК+ скорочують видобуток на 5,86 млн барелів на добу, що еквівалентно приблизно 5,7% світового попиту на нафту.

Financial Times повідомила, що група має намір збільшити видобуток, як і планувалося, з 1 грудня, навіть якщо це означає триваліший період низьких цін на нафту. Після публікації статті  світова ціна на нафту марки Brent знизилася приблизно на 2%, до 72 доларів за барель.

Як повідомлялося,  Саудівська Аравія пів року готувалася відмовитися від наміру збільшити видобуток нафти

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