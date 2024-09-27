Виробник про вибухові рації “Хезболли”: могли бути серед десятків тисяч підробок

Директор компанії Icom Йошікі Еномото наголошує, що компанія припинила виробництво пристроїв 10 років тому.

Рації ліванського ісламітського угруповання “Хезболла”, які здетонували в Лівані, ймовірно, були серед десятків тисяч підробок, заявив директор японського виробника радіообладнання Icom, пише Financial Times.

Минулого тижня внаслідок вибуху рацій і пейджерів у Лівані загинули щонайменше 39 людей і сотні отримали поранення. Деякі з рацій мали логотип Icom.

Після посилення атак Ізраїлю на “Хезболлу” Icom розпочала розслідування пристроїв і заявила, що її портативна радіостанція IC-V82 “була вироблена та експортована, зокрема на Близький Схід, з 2004 по жовтень 2014 року”.

“Ми виготовили та відвантажили 160 000 радіоприймачів V82 протягом 10 років, перш ніж припинити їх виробництво приблизно десять років тому. Цілком можливо, що сьогодні циркулює така ж кількість підроблених моделей”, ‒ розповів FT виконавчий директор і член правління Icom Йошікі Еномото.

У Icom повідомили, що пристрої “не були відправлені нашою компанією”, а на зображених пристроїв, які детонували, схоже, немає голографічної печатки, яка використовується для розрізнення підробок. Компанія також припинила виробництво акумуляторів для пристроїв.

“Ми на 99,9% впевнені, що наші продукти не були задіяні ...і ми не можемо точно знати, скільки є підробок”, ‒ сказав Еномото.

Раніше Icom за сприяння місцевої влади закрила низку заводів, які виробляли контрафакт. За словами Еномото, компанія також припиняє випуск і оновлює свою продукцію кожні кілька років.

Детальніше про компанію Icom

Рації Icom не вперше потрапляють у центр уваги. Під час війни в Афганістані звіти показали, що таліби використовували пристрої або їхні копії.

Компанія Icom, заснована в передмісті Осаки, третього найбільшого міста Японії, готується відсвяткувати 60-річчя цього року. Компанія контролює близько 40% ринку аматорського радіо, понад 25% ринку морського радіо та 5% ринку наземного мобільного зв’язку. Чистий обсяг продажів у фінансовому році, що закінчився в березні 2024 року, склав 245 мільйонів доларів, 90 мільйонів отримано у Північній Америці.

Icom, яка має одного ізраїльського дистриб'ютора, заявила, що міністерство торгівлі Японії зв'язалося з компанією у зв'язку з атакою.