ЗМІ: Корпус вартових Ісламської революції заборонив засоби зв'язку після вибуху пейджерів та рацій

Елітний Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) наказав усім членам припинити використання пристроїв зв’язку будь-якого типу після того, як минулого тижня вибухнули тисячі пейджерів і рацій, які використовували члени “Хезболли” в Лівані.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох високопоставлених чиновників служби безпеки Ірану.
Зараз КВІР проводить широкомасштабну операцію з перевірки всіх пристроїв, а не лише комунікаційного обладнання. Більшість із цих пристроїв або саморобні, або імпортовані з Китаю та Росії.
Під час скоординованої атаки пейджери здетонували у вівторок на опорних пунктах “Хезболли”. У середу вибухнули сотні рацій “Хезболли”. Внаслідок терактів загинуло 39 осіб, понад 3000 отримали поранення. Ліван і “Хезболла” стверджують, що за нападами стоїть Ізраїль. Ізраїль не спростував і не підтвердив свою причетність.
Офіцер служби безпеки відмовився надати подробиці того, як сили КВІР, що складаються з 190 000 військовослужбовців, спілкуються. “Поки що ми використовуємо наскрізне шифрування в системах обміну повідомленнями”, ‒ сказав він.
За словами того ж посадовця, серед верхівка Ірану дуже занепокоєна. Офіційні особи КВІР звернулися до "Хезболли" для технічної оцінки, і кілька зразків вибухових пристроїв відправили до Тегерана для дослідження іранськими експертами.
Інший іранський чиновник розповів, що головною проблемою Ісламської Республіки є захист ядерних і ракетних об'єктів країни, особливо підземних.
“Але з минулого року заходи безпеки на цих об’єктах значно посилилися. Ніколи ще не було таких суворих заходів безпеки та екстремальних заходів, як зараз”, ‒ додав він, припустивши, що безпека була значно підвищена після вибухів пейджерів у Лівані.
- Корпус вартових Ісламської революції ‒ це потужна політична, військова та економічна сила в Ірані, яка має тісні зв’язки з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї. Створена після Ісламської революції 1979 року для захисту клерикальної керівної системи, Корпус має власні сухопутні сили, флот і повітряні сили, які контролюють стратегічне озброєння Ірану.
- КВІР має вплив на Близькому Сході через свою закордонну операційну структуру ‒ Сили Аль-Кудс, надаючи гроші, зброю, технології та навчаючи союзні групи: “Хезболлу” в Лівані, ХАМАС у Смузі Гази, єменських хуситів та ополченців в Іраку.
- Збройні сили Ірану використовують низку зашифрованих комунікаційних пристроїв, включно з раціями, для безпечного зв’язку. Хоча конкретні моделі та бренди можуть відрізнятися, іранське військове комунікаційне обладнання часто розроблялося всередині країни або його отримують від місцевих та іноземних постачальників. Відомо, що Збройні сили Ірану припинили використовувати пейджери вже понад 20 років.