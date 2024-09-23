ЗМІ: Корпус вартових Ісламської революції заборонив засоби зв'язку після вибуху пейджерів та рацій

Зараз КВІР проводить широкомасштабну операцію з перевірки всіх пристроїв, а не лише комунікаційного обладнання.

Солдати Корпусу вартових ісламської революції під час мітингу в Тегерані, квітень 2022 року

Елітний Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) наказав усім членам припинити використання пристроїв зв’язку будь-якого типу після того, як минулого тижня вибухнули тисячі пейджерів і рацій, які використовували члени “Хезболли” в Лівані.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох високопоставлених чиновників служби безпеки Ірану.

Зараз КВІР проводить широкомасштабну операцію з перевірки всіх пристроїв, а не лише комунікаційного обладнання. Більшість із цих пристроїв або саморобні, або імпортовані з Китаю та Росії.

Під час скоординованої атаки пейджери здетонували у вівторок на опорних пунктах “Хезболли”. У середу вибухнули сотні рацій “Хезболли”. Внаслідок терактів загинуло 39 осіб, понад 3000 отримали поранення. Ліван і “Хезболла” стверджують, що за нападами стоїть Ізраїль. Ізраїль не спростував і не підтвердив свою причетність.

Офіцер служби безпеки відмовився надати подробиці того, як сили КВІР, що складаються з 190 000 військовослужбовців, спілкуються. “Поки що ми використовуємо наскрізне шифрування в системах обміну повідомленнями”, ‒ сказав він.

За словами того ж посадовця, серед верхівка Ірану дуже занепокоєна. Офіційні особи КВІР звернулися до "Хезболли" для технічної оцінки, і кілька зразків вибухових пристроїв відправили до Тегерана для дослідження іранськими експертами.

Інший іранський чиновник розповів, що головною проблемою Ісламської Республіки є захист ядерних і ракетних об'єктів країни, особливо підземних.

“Але з минулого року заходи безпеки на цих об’єктах значно посилилися. Ніколи ще не було таких суворих заходів безпеки та екстремальних заходів, як зараз”, ‒ додав він, припустивши, що безпека була значно підвищена після вибухів пейджерів у Лівані.