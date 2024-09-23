Ізраїль атакував близько 300 об'єктів "Хезболли" в Лівані (оновлено)

Розчищення завалів після удару Ізраїлю по передмістю Бейрута, 21 вересня 2024 року

Ізраїль заявив про атаку на приблизно 300 об'єктів угруповання "Хезболла" в Лівані, повідомляє The Telegraph. Удари анонсували заздалегідь: місцевих закликали не перебувати поруч із цілями, що належать "Хезболлі", "заради власної безпеки". Про це пише BBC з посиланням на речника армії Ізраїлю Даніеля Хаґарі. Заява пролунала після запуску "Хезболлою" 150 ракет по ізраїльській території цими вихідними.

Ліван стверджує, що удари Ізраїлю вбили в понеділок уже 50 людей. Ще 300 людей поранені.

Стосовно можливого наземного вторгнення в Ліван, речник армії сказав, що Ізраїль "зробить усе необхідне", щоб безпечно повернути евакуйованих жителів північного Ізраїлю до своїх домівок.

За інформацією журналістів, жителі південного Лівану та столиці Бейрута повідомили, що отримували текстові повідомлення та дзвінки із закликом покинути територію. Серед них Зіад Макарі, міністр інформації Лівану.

Тим часом прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті засудив "руйнівні" ізраїльські удари.

"Триваюча агресія Ізраїлю проти Лівану є війною на винищення у всіх сенсах цього слова", – сказав він.

Вчора Хезболла запустила ракети глибше ізраїльської території.