Нещодавно армія Ізраїлю ліквідувала високопоставлених командирів "Хезболли" ударом по Бейруту.

Ізраїль заявив про нові удари по цілях "Хезболли" у Лівані.

Про це ізраїльська армія повідомила у соцмережі X.

“ЦАХАЛ зараз атакує об'єкти терористичної організації "Хезболла" у Лівані”, – йдеться у повідомленні.

Пізніше ЦАХАЛ повідомив, що за останні кілька годин винищувачі ВПС атакували тисячі стартових позицій “Хезболли”.

Крім того, артилерійським вогнем були обстріляні кілька районів на півдні Лівану.

Зазначається, що ЦАХАЛ продовжує завдавати ураження та погіршувати терористичний потенціал та військову інфраструктуру терористичної організації «Хезболла».

בשעות האחרונות, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בהכוונת פיקוד הצפון ואמ״ן, אלפי כני שיגור שהיו מוכנים לשיגור מיידי לשטח מדינת ישראל.



בנוסף, בוצע ירי ארטילרי לעבר מספר מרחבים בדרום לבנון.



צה"ל ממשיך לפגוע ולגרוע יכולות טרור ותשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה pic.twitter.com/WJ6tsWU0dN — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 21, 2024