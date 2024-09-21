Ізраїль заявив про нові удари по цілях "Хезболли" у Лівані.
Про це ізраїльська армія повідомила у соцмережі X.
“ЦАХАЛ зараз атакує об'єкти терористичної організації "Хезболла" у Лівані”, – йдеться у повідомленні.
Пізніше ЦАХАЛ повідомив, що за останні кілька годин винищувачі ВПС атакували тисячі стартових позицій “Хезболли”.
Крім того, артилерійським вогнем були обстріляні кілька районів на півдні Лівану.
Зазначається, що ЦАХАЛ продовжує завдавати ураження та погіршувати терористичний потенціал та військову інфраструктуру терористичної організації «Хезболла».
בשעות האחרונות, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בהכוונת פיקוד הצפון ואמ״ן, אלפי כני שיגור שהיו מוכנים לשיגור מיידי לשטח מדינת ישראל.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 21, 2024
בנוסף, בוצע ירי ארטילרי לעבר מספר מרחבים בדרום לבנון.
צה"ל ממשיך לפגוע ולגרוע יכולות טרור ותשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה pic.twitter.com/WJ6tsWU0dN
- Вчора ввечері “Хезболла” заявила, що ізраїльські сили вбили 15 її прибічників. Натомість речник ізраїльської армії підполковник Надав Шошані заявив сьогодні про ліквідацію загалом 16 бойовиків.
- Смертоносний удар у п’ятницю стався через кілька годин після того, як “Хезболла” почала одне зі своїх найінтенсивніших бомбардувань північних територій Ізраїлю майже за рік бойових дій, переважно націлених на ізраїльські військові об’єкти. Ізраїльська система протиракетної оборони “Залізний купол” перехопила більшість ракет “Катюша”.