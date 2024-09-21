Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Чи можна примирити “глобальну ініціативу” з “українською історією”?
Чи можна примирити “глобальну ініціативу” з “українською історією”?
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСвіт

Ізраїль заявив про нові удари по цілях "Хезболли" у Лівані

Нещодавно армія Ізраїлю ліквідувала високопоставлених командирів "Хезболли" ударом по Бейруту.

Ізраїль заявив про нові удари по цілях "Хезболли" у Лівані
Ілюстративне фото: ізраїльські винищувачі
Фото: EPA/UPG

Ізраїль заявив про нові удари по цілях "Хезболли" у Лівані. 

Про це ізраїльська армія повідомила у соцмережі X. 

“ЦАХАЛ зараз атакує об'єкти терористичної організації "Хезболла" у Лівані”, – йдеться у повідомленні.

Пізніше ЦАХАЛ повідомив, що за останні кілька годин винищувачі ВПС атакували тисячі стартових позицій “Хезболли”. 

Крім того, артилерійським вогнем були обстріляні кілька районів на півдні Лівану.

Зазначається, що ЦАХАЛ продовжує завдавати ураження та погіршувати терористичний потенціал та військову інфраструктуру терористичної організації «Хезболла».

  • Вчора ввечері “Хезболла” заявила, що ізраїльські сили вбили 15 її прибічників. Натомість речник ізраїльської армії підполковник Надав Шошані заявив сьогодні про ліквідацію загалом 16 бойовиків.
  • Смертоносний удар у п’ятницю стався через кілька годин після того, як “Хезболла” почала одне зі своїх найінтенсивніших бомбардувань північних територій Ізраїлю майже за рік бойових дій, переважно націлених на ізраїльські військові об’єкти. Ізраїльська система протиракетної оборони “Залізний купол” перехопила більшість ракет “Катюша”.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies