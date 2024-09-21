В Японії після сильних злив десятеро людей зникли безвісти

Синоптики прогнозують, що у регіонах Тохоку та Хокуріку протягом доби до ранку неділі випаде до 150 мм опадів.

В Японії щонайменше троє людей вважаються зниклими безвісти після того, як у регіоні Ното у центральній префектурі Ісікава випала безпрецедентна кількість опадів.

Про це повідомляє Kyodo News.

Як заявили представники префектури Ісікава, десятьох людей знесло річковими потоками у муніципалітетах Судзу, Вадзіма і Ното, вони вважаються зниклими безвісти. У Судзу також відомо про одну загиблу людину. Також у регіоні затоплені житлові будинки, понад 5,2 тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання.

У Вадзімі випадало понад 120 мм опадів за годину. Це найсильніша злива, зафіксована у цій місцевості за всю історію спостережень.

За даними міністерства земельних ресурсів, понад 10 річок розлилися в префектурі станом на 11 ранку. Людей закликали евакуюватися, заявивши, що повені можуть статися навіть за низького рівня води.

Через опади залізнична компанія JR East вирішила призупинити деякі рейси. У різних місцях були перекриті автомагістралі та дороги.

Згідно із прогнозом Метеорологічного управління Японії, у регіонах Тохоку та Хокуріку протягом доби до ранку неділі випаде до 150 мм опадів.