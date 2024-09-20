​Двох кандидатів знімуть з виборів до Сейму Литви через роботу в структурах КДБ

Кандидати не вказали цю співпрацю в своїх анкетах.

Литовська ЦВК вирішила зняти з виборів до Сейму двох кандидатів.

Про це повідомляє LRT.

“Обидва згаданих політики не вказали в анкеті кандидата, що вони свідомо співпрацювали зі спецслужбами колишнього Радянського Союзу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це порушення було визнано ЦВК грубим.

ЦВК отримала цю інформацію після неодноразових звернень до Центру дослідження геноциду та опору населення Литви. Один кандидат був кадровим співробітником КДБ, а другий працював у відділенні КДБ у Шяуляї.

Уточнюється, що Виборчий кодекс Литви вимагає від кандидатів вказувати, чи свідомо вони співпрацювали зі спецслужбами колишнього СРСР. В свою чергу, ЦВК має опублікувати цю інформацію на своєму сайті протягом 24 годин після подання анкети.