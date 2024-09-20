Опонент Мадуро шукає політичного притулку і заявляє про погрози від влади Венесуели

Колишній кандидат у президенти Венесуели Едмундо Гонзалес заявив, що шукає політичного притулку після того, як його попередили про загрозу від служби безпеки Ніколаса Мадуро, повідомляє Reuters.
Гонзалес розповів агентству під час інтерв'ю в Мадриді, що його могли б ув'язнити і, можливо, катувати, якби він залишився у Венесуелі.
Дипломат виїхав до Іспанії, отримавши гарантії того, що його родині та майну у Венесуелі нічого не загрожує. Гонзалес додав, що він хотів би мати можливість шукати підтримки у світових лідерів у своїй боротьбі за пост президента.
"Співробітник служби безпеки, що працює зі мною, відвів мене вбік і сказав, що, за його інформацією, за мною йдуть органи безпеки, і що найкраще сховатися", — розповів політик.
Гонзалес сказав, що "міг би втекти, але мені потрібно бути вільним, щоб мати можливість робити те, що я роблю: передавати світові інформацію про те, що відбувається у Венесуелі, встановлювати контакти зі світовими лідерами".
Політик повідомив, що з моменту свого прибуття в Іспанію він уже зустрічався з іспанськими високопосадовцями і, отримавши запрошення відвідати Німеччину, Нідерланди та Єврокомісію, здійснить турне Європою.
Гонзалес впевнений у тому, що мирна передача влади у Венесуелі все ще можлива, і він, як і раніше, є тією людиною, яка очолить країну. "Я хочу гарантувати, що воля 8 мільйонів венесуельців, які проголосували за мене 28 липня, буде виконана. Це рішення вже ухвалене, і я прагну повністю його виконати», — додав політик.
Політична ситуація у Венесуелі і втеча Гонзалеса
- 8 вересня уряд Венесуели повідомив, що опозиційний кандидат у президенти Едмундо Гонзалес виїхав з країни до Іспанії, де йому нададуть політичний притулок.
- Венесуела переживає політичну кризу після того, як 28 липня влада оголосила президента Мадуро переможцем виборів.
- Опозиція з таким результатом не погоджувалася і завантажила в Інтернет детальні результати голосування, які свідчать про те, що саме Гонсалес переміг Мадуро.
- Ряд країн, у тому числі США, Європейський Союз і кілька країн Латинської Америки, відмовилися визнавати президентом Мадуро без оприлюднення Каракасом детальних даних голосування.
- Згодом США визнали суперника Мадуро - Едмундо Гонзалеса - переможцем виборів.
- Країною прокотилася хвиля протестів, оскільки влада заявила про перемогу Мадуро. Уряд президента затримав понад 2400 осіб.
- Опісля почалися масові арешти мітингарів, проти опозиції почали відкривати кримінальні справи.
- Гонсалес переховувався з 30 липня, побоюючись арешту після заяв провідних урядових політиків, які сказали, що він повинен бути «за ґратами».
- Офіс генерального прокурора, який тісно пов’язаний з адміністрацією Мадуро, звинуватив Гонсалеса в змові та підробці документів.