Опонент Мадуро шукає політичного притулку і заявляє про погрози від влади Венесуели

Колишній кандидат у президенти Венесуели Едмундо Гонзалес заявив, що шукає політичного притулку після того, як його попередили про загрозу від служби безпеки Ніколаса Мадуро, повідомляє Reuters.

Гонзалес розповів агентству під час інтерв'ю в Мадриді, що його могли б ув'язнити і, можливо, катувати, якби він залишився у Венесуелі.

Дипломат виїхав до Іспанії, отримавши гарантії того, що його родині та майну у Венесуелі нічого не загрожує. Гонзалес додав, що він хотів би мати можливість шукати підтримки у світових лідерів у своїй боротьбі за пост президента.

"Співробітник служби безпеки, що працює зі мною, відвів мене вбік і сказав, що, за його інформацією, за мною йдуть органи безпеки, і що найкраще сховатися", — розповів політик.

Гонзалес сказав, що "міг би втекти, але мені потрібно бути вільним, щоб мати можливість робити те, що я роблю: передавати світові інформацію про те, що відбувається у Венесуелі, встановлювати контакти зі світовими лідерами".

Політик повідомив, що з моменту свого прибуття в Іспанію він уже зустрічався з іспанськими високопосадовцями і, отримавши запрошення відвідати Німеччину, Нідерланди та Єврокомісію, здійснить турне Європою.

Гонзалес впевнений у тому, що мирна передача влади у Венесуелі все ще можлива, і він, як і раніше, є тією людиною, яка очолить країну. "Я хочу гарантувати, що воля 8 мільйонів венесуельців, які проголосували за мене 28 липня, буде виконана. Це рішення вже ухвалене, і я прагну повністю його виконати», — додав політик.

Політична ситуація у Венесуелі і втеча Гонзалеса