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Опонент Мадуро шукає політичного притулку і заявляє про погрози від влади Венесуели

Гонзалес готовий за можливості повернутися у Венесуелу і очолити країну.

Опонент Мадуро шукає політичного притулку і заявляє про погрози від влади Венесуели
Едмундо Гонзалес
Фото: EPA/UPG

Колишній кандидат у президенти Венесуели Едмундо Гонзалес заявив, що шукає політичного притулку після того, як його попередили про загрозу від служби безпеки Ніколаса Мадуро, повідомляє Reuters.

Гонзалес розповів агентству під час інтерв'ю в Мадриді, що його могли б ув'язнити і, можливо, катувати, якби він залишився у Венесуелі.

Дипломат виїхав до Іспанії, отримавши гарантії того, що його родині та майну у Венесуелі нічого не загрожує. Гонзалес додав, що він хотів би мати можливість шукати підтримки у світових лідерів у своїй боротьбі за пост президента.

"Співробітник служби безпеки, що працює зі мною, відвів мене вбік і сказав, що, за його інформацією, за мною йдуть органи безпеки, і що найкраще сховатися", — розповів політик.

Гонзалес сказав, що "міг би втекти, але мені потрібно бути вільним, щоб мати можливість робити те, що я роблю: передавати світові інформацію про те, що відбувається у Венесуелі, встановлювати контакти зі світовими лідерами".

Політик повідомив, що з моменту свого прибуття в Іспанію він уже зустрічався з іспанськими високопосадовцями і, отримавши запрошення відвідати Німеччину, Нідерланди та Єврокомісію, здійснить турне Європою.

Гонзалес впевнений у тому, що мирна передача влади у Венесуелі все ще можлива, і він, як і раніше, є тією людиною, яка очолить країну. "Я хочу гарантувати, що воля 8 мільйонів венесуельців, які проголосували за мене 28 липня, буде виконана. Це рішення вже ухвалене, і я прагну повністю його виконати», — додав політик.

Політична ситуація у Венесуелі і втеча Гонзалеса

  • 8 вересня уряд Венесуели повідомив, що опозиційний кандидат у президенти Едмундо Гонзалес виїхав з країни до Іспанії, де йому нададуть політичний притулок.
  • Венесуела переживає політичну кризу після того, як 28 липня влада оголосила президента Мадуро переможцем виборів. 
  • Опозиція з таким результатом не погоджувалася і завантажила в Інтернет детальні результати голосування, які свідчать про те, що саме Гонсалес  переміг Мадуро.
  • Ряд країн, у тому числі США, Європейський Союз і кілька країн Латинської Америки, відмовилися визнавати президентом Мадуро без оприлюднення Каракасом детальних даних голосування.
  • Згодом США визнали суперника Мадуро - Едмундо Гонзалеса - переможцем виборів.
  • Країною прокотилася хвиля протестів, оскільки влада заявила про перемогу Мадуро. Уряд президента затримав понад 2400 осіб.
  • Опісля почалися масові арешти мітингарів, проти опозиції почали відкривати кримінальні справи.
  • Гонсалес переховувався з 30 липня, побоюючись арешту після заяв провідних урядових політиків, які сказали, що він повинен бути «за ґратами».
  • Офіс генерального прокурора, який тісно пов’язаний з адміністрацією Мадуро, звинуватив Гонсалеса в змові та підробці документів.
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