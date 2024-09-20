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Болгарія відкидає причетність до комунікаційних пристроїв, що вибухнули у Лівані

В уряді кажуть, що “поза всяким сумнівом” пейджери не вироблялися і не експортувалися до Болгарії.

Болгарія відкидає причетність до комунікаційних пристроїв, що вибухнули у Лівані
Фото: Відкриті джерела

Влада Болгарії заперечила, що комунікаційні пристрої, які вибухнули у Лівані цього тижня, були виготовлені, імпортовані чи експортовані на її території, пише Politico.

Державне агентство національної безпеки країни (DANS) заявило, що воно провело перевірки в різних міністерствах і встановило: “поза сумнівом, що в Болгарію не було імпортовано, експортовано або виготовлено (у країні) жодних комунікаційних пристроїв, які відповідають тим, які підірвали у Лівані і Сирії”.

Вважається, що ізраїльські служби безпеки вдарили по терористичній групі, що базується в Лівані, одночасно активувавши незначну кількість вибухівки, захованої в тисячах пейджерів і рацій. Внаслідок вибухів у Лівані та Сирії загинуло щонайменше 37 осіб, а сотні отримали каліцтва та поранення.

Раніше цього тижня угорське інформаційне агентство Telex вказало на причетність Болгарії до торгівлі пейджерами, які містили вибухівку.

Вважається, що тайванська фірма Gold Apollo виготовила пристрої, але вона заявила, що дозволила BAC Consulting, фірмі, зареєстрованій в Угорщині, використовувати свій бренд для продажу продукції в певних регіонах. Тоді угорська влада заперечила будь-яку причетність і повідомила, що BAC Consulting була лише посередником, не маючи виробничих потужностей в Угорщині.

Натомість угорське ЗМІ стверджує, що “Хезболла” купила акції пейджера у компанії Norta Global, зареєстрованій у Болгарії.

Болгарське агентство DANS заявило, що Norta Global або її власник “не здійснювали операції у межах юрисдикції Болгарії”. Агентство додало, що болгарська компанія також "не здійснювала фінансових операцій, що підпадають під дію" антитерористичного законодавства, і не торгувала з "фізичними та юридичними особами, які підпадають під обмежувальні заходи в рамках режимів санкцій Європейського Союзу та США”.

“Наявність низки компаній свідчить про спробу приховати походження і заплутати ланцюжок постачання пристроїв, які зрештою опинилися в руках “Хезболли””, ‒ пише видання.

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Петар Петров, колишній заступник голови DANS, сказав Politico, що Болгарія зберігає нейтральну позицію щодо конфлікту на Близькому Сході та сказав, що “вся інформація, поширена деякими угорськими ЗМІ, виявилася неправдивою, як показує дослідження нашої влади”. 

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