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Ізраїль завдав удару по ракетних установках “Хезболли”

Двоє ізраїльських військових були вбиті перед тим.

Ізраїль завдав удару по ракетних установках “Хезболли”
Ізраїльські солдати евакуюють поранених, які отримали важкі травми
Фото: Ayal Margolin/Flash90

Ізраїльські винищувачі завдали ударів по близько 30 ракетних установок "Хезболли" та іншій інфраструктурі на півдні Лівану. 

Про це повідомляє The Times of Israel.

“Двоє солдатів були вбиті та кілька інших отримали поранення під час ракетних атак "Хезболли" та безпілотників на північ Ізраїлю”, – йдеться у повідомленні.

Один військовий загинув і ще один був поранений, коли заряджений вибухівкою безпілотник “Хезболли” влучив у район за межами Яара в Західній Галілеї.

Ще один ізраїльський боєць був убитий і вісім солдатів були поранені, коли дві протитанкові ракети вразили позицію в районі хребта Рамім.

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За даними ізраїльських військових, близько 150 пускових стволів були готові для негайного нападу на Ізраїль, коли їх атакували.

Також в кількох районах південного Лівану обстріляли кілька будівель і склад зброї "Хезболли".

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