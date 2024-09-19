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Уряд Словаччини хоче підняти ПДВ на книги

В уряді вважають, що книги читають “переважно” багаті люди.

Уряд Словаччини хоче підняти ПДВ на книги
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Уряд прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо планує підвищити ставку ПДВ на книги з 10 до 23 відсотків.

Про це повідомляє Politico.

“Книги, згідно з нашим аналізом, здебільшого купують заможніші верстви населення, тому вони будуть оподатковуватись за [найвищою ставкою ПДВ]”, - сказав міністр фінансів Ладіслав Каменіцький.

В свою чергу, Асоціація словацьких видавців і книгорозповсюджувачів заявила, що опитування в Словаччині незмінно показують - основними покупцями книг є споживачі середнього класу.

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“При цьому покупців напрочуд багато навіть серед пенсіонерів і малозабезпечених. Кожна перешкода, яку чинить держава видавництву та продажу книжок, відбивається на меншій кількості виданих, куплених і, отже, прочитаних книжок. Скорочення торкнеться не лише комерційних назв, а й оригінальних творів словацьких авторів”, – повідомляє асоціація.

Згодом Каменіцький заявив, що його коментарі були неправильно витлумачені. Він зауважив, що хоче, аби словацьке суспільство було якомога більш освіченим, і що він запропонував знизити ставку ПДВ на шкільні підручники з 10 до 5 відсотків.

Після суспільного обурення в Словаччині цим підвищенням податку на книги голова МВС Матуш Шутай Ешток заявив, що уряд перегляне цю міру, визнаючи, що вона “викликала певний резонанс”.

Якщо ПДВ буде підвищено таким чином, Словаччина матиме одну з найвищих ставок ПДВ на книги в ЄС. Більша ставка лише у Данії, де вона дорівнює 25%.

Зазначається, що таким підвищенням ПДВ для книг уряд Фіцо хоче вирішити проблему надмірного бюджетного дефіциту Словаччини, який, як очікується, становитиме 6 % ВВП у 2024 році. 

Словацький уряд запропонував знизити дефіцит до 4,7 % ВВП наступного року частково за рахунок підвищення ПДВ по всій економіці.

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