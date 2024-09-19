Через зупинку транзиту російського газу через Україну може постраждати енергетична безпека Молдови

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило, що енергетична безпека Молдови може постраждати через зупинку транзиту російського газу через Україну, передає The Guardian з посиланням на AFP.
Річ у тім, що більшість електроенергії Молдови надходить з однієї газової електростанції у сепаратистському Придністров'ї. Ця електростанція працює на російському газі, що імпортується через Україну.
Оскільки Україна заявила, що не буде продовжувати транзит російського газу, тому енергетична безпека Молдови під загрозою.
Агентство закликало Молдову забезпечити постачання за рахунок зміцнення енергетичних зв'язків із європейськими сусідами.
- Денис Шмигаль раніше заявив, що Україна не продовжуватиме угоду з Росією про транзит її газу до ЄС.
- У червні цього року стало відомо, що Євросоюз запропонував Азербайджану схему, за якою країна транспортуватиме до блоку свій газ через територію України. У разі зупинки транзиту через Україну найбільше постраждає Словаччина. У травні глава словацького уряду Роберт Фіцо їздив до Азербайджану домовлятися щодо цього питання і заявив, що зробить "все політично необхідне" для отримання газу.