Через зупинку транзиту російського газу через Україну може постраждати енергетична безпека Молдови

Одна з електростанцій Молдови працює на російському газі і забезпечує більшість е/е у країні.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило, що енергетична безпека Молдови може постраждати через зупинку транзиту російського газу через Україну, передає The Guardian з посиланням на AFP.

Річ у тім, що більшість електроенергії Молдови надходить з однієї газової електростанції у сепаратистському Придністров'ї. Ця електростанція працює на російському газі, що імпортується через Україну.

Оскільки Україна заявила, що не буде продовжувати транзит російського газу, тому енергетична безпека Молдови під загрозою.

Агентство закликало Молдову забезпечити постачання за рахунок зміцнення енергетичних зв'язків із європейськими сусідами.