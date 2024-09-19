Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Рада розгляне перейменування населених пунктів після бюджетних законопроєктів, але з постанови виключать деякі назви
Рада розгляне перейменування населених пунктів після бюджетних законопроєктів, але з постанови виключать деякі назви
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
ГоловнаСвіт

Через зупинку транзиту російського газу через Україну може постраждати енергетична безпека Молдови

Одна з електростанцій Молдови працює на російському газі і забезпечує більшість е/е у країні.

Через зупинку транзиту російського газу через Україну може постраждати енергетична безпека Молдови
лінії електропередач у Молдові
Фото: mold-street.com

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило, що енергетична безпека Молдови може постраждати через зупинку транзиту російського газу через Україну, передає The Guardian  з посиланням на AFP.

Річ у тім, що більшість електроенергії Молдови надходить з однієї газової електростанції у сепаратистському Придністров'ї. Ця електростанція працює на російському газі, що імпортується через Україну.

Оскільки Україна заявила, що не буде продовжувати транзит російського газу, тому енергетична безпека Молдови під загрозою.

Агентство закликало Молдову забезпечити постачання за рахунок зміцнення енергетичних зв'язків із європейськими сусідами.

  • Денис Шмигаль раніше заявив, що Україна не продовжуватиме угоду з Росією про транзит її газу до ЄС.
  • У червні цього року стало відомо, що Євросоюз запропонував Азербайджану схему, за якою країна транспортуватиме до блоку свій газ через територію України. У разі зупинки транзиту через Україну найбільше постраждає Словаччина. У травні глава словацького уряду Роберт Фіцо їздив до Азербайджану домовлятися щодо цього питання і  заявив, що зробить "все політично необхідне" для отримання газу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies