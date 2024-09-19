КНДР намагається створити літак дальнього стеження на базі старого Іл-76

Літак до КНДР передала Росія ще у 90-х роках.

Північна Корея, очевидно, модифікує російський транспортний літак Іл-76, щоб отримати власне повітряне судно дальнього стеження.

Про це пише Yonhap.

Для Північної Кореї це може стати першою в країні платформою раннього повітряного попередження (AEW).

Про роботи над модифікацією літака стало відомо із супутникових знімків Іл-76 у Пхеньянському міжнародному аеропорту Сунан.

Один із трьох переданих Росією у 90-х Іл-76 не прикритий. На ньому видно дві вертикальні стійки, «що відповідає можливому кріпленню на куполі радара».

Такі аеродинамічні модифікації свідчать про імовірне переобладнання Іл-76 для покращення льотних характеристик.

Якщо літак переобладнають, він стане доповненням до існуючої в Північній Кореї мережі наземних радарів великої дальності, оскільки країна в основному покладається на застарілі радянські та деякі китайські системи.

Тим часом Південна Корея розгортає антидронові системи, щоб захиститися від безпілотників із КНДР.