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Південна Корея розгортає антидронові системи, щоб захиститися від безпілотників із КНДР

Наразі розгортають 20 таких систем.

Південна Корея розгортає антидронові системи, щоб захиститися від безпілотників із КНДР
Кордон ПІвденної і Північної Кореї
Фото: Вікіпедія

Південнокорейське міністерство оборони повідомило про розгортання інтегрованої системи боротьби з північнокорейськими безпілотниками. 

Про це пише Yonhap.

Повідомляється, що військові планують спочатку розгорнути близько 20 систем у підрозділах під командуванням Столичної оборони та інших, які відповідають за захист ключових районів.

На такий крок Південна Корея пішла після того, як п’ять північнокорейських безпілотників перетнули кордон у грудні 2022 року, причому один із них увійшов у Сеул. Військовим не вдалося перехопити жодного з них.

Інтегрована система складається з різноманітного обладнання, включно з радіолокаторами та засобами перешкод сигналу дронів, завдяки чому вона здатна виявляти, відстежувати та збивати безпілотні транспортні засоби.

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