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Суд у Росії заблокував продаж філії банку Raiffeisen

Банк оскаржуватиме рішення. 

Суд у Росії заблокував продаж філії банку Raiffeisen
Фото: http://www.novinite.com

Російський суд заблокував продаж акцій банку Raiffeisen у Росії. Викупити контрольний пакет акцій збирався материнський австрійський банк, пише Wall Street Journal.

Австрійський Raiffeisen  – один із небагатьох, які досі не позбулися російських філіалів. Тепер, коли банк все ж вирішив викупити російські акції, цьому завадив суд.

Рішення російського суду стосується позову щодо угоди купівлі частки австрійської будівельної компанії Strabag у російського підсанкційного олігарха Дерипаски, від якої Raiffeisen відмовився в травні. Rasperia Trading, фірма, контрольована олігархом Олегом Дерипаскою, нещодавно розпочала судовий процес у Росії проти Strabag, її австрійських основних акціонерів та Raiffeisenbank. АТ "Райффайзенбанк" згадується в позові як пов’язаний з іншими відповідачами, хоча його не звинувачують у жодних правопорушеннях, а материнський банк не є стороною у справі.

Згідно з угодою, банк мав би придбати 27,78% акцій Strabag за 1,51 мільярда євро (1,68 мільярда доларів) у Rasperia Дерипаски через його російську дочірню компанію, а потім передати частку ширшій групі шляхом виплати дивідендів вид.

Банк вийшов з угоди Strabag у травні, заявивши, що його не влаштовувала операція після нещодавніх переговорів з владою.

Рішення суду про заборону банк буде оскаржувати.

"Це ускладнює процес продажу, в якому RBI прагне продати контрольний пакет акцій АТ «Райффайзенбанк», і неминуче призведе до подальших затримок, – заявили в банку.

Вплив Raiffeisen на Росію привернув увагу ЄС і США після початку повномасштабної війни. На початку цього року європейський центральний банк підштовхнув Raiffeisen до скорочення дільності в Росії. А торік банк отримав запит від Мінфіну США. 

Вихід з Росії Raiffeisen Bank International 

Після початку повномасштабної війни велика кількість західних банків згорнула свою діяльність у країні-агресорці, але не Reiffeisen. Австрійська фінансова установа продовжила працювати, чим викликала засудження з боку країн-партнерів. За даними ЗМІ, США навіть пригрозили банку припиненням доступу до доларів, якщо ті не вийдуть з Росії.

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