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Поліція Джорджії заарештувала батька підлітка, який влаштував стілянину у школі

54-річний чоловік дозволяв неповнолітньому сину володіти зброєю.

Поліція Джорджії заарештувала батька підлітка, який влаштував стілянину у школі
Квіти в пам'ять про загиблих у школі
Фото: EPA/UPG

Бюро розслідувань штату Джорджія звинуватило 54-річного Коліна Грея у чотирьох випадках ненавмисного вбивства та восьми випадках жорстокості щодо дітей через влаштовану його сином стрілянину у школі.

Як пише Reuters, правоохоронці вважають Грея винним у тому, що він знав про наявність у його 14-річного сина вогнепальної зброї, але не забороняв це і не зробив нічого, щоб убезпечити інших людей від дій підлітка.

Внаслідок використання Колтом Греєм напівавтоматичної рушниці у школі Апалачі у місті Віндер загинули двоє дітей та двоє вчителів. Дев'ятеро людей були поранені, їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Арешт Грея-старшого вказує на зміну стратегії правоохоронної системи США щодо боротьби з випадками стрілянини у навчальних закладах. Цьогоріч батьки підлітка у Мічигані були засуджені до 15 років за ґратами через вбивство їхнім сином чотирьох осіб. Раніше батьків рідко притягували до відповідальності за використання дітьми зброї. 

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