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У Пентагоні заявили, що дозвіл Україні бити вглиб Росії "має низьку стратегічну цінність"

Міністерство оборони США переконане, що більшість цілей не є досяжними для ATACMS.

У Пентагоні заявили, що дозвіл Україні бити вглиб Росії "має низьку стратегічну цінність"
ATACMS
Фото: mil.in.ua

Рішення надати Україні дозвіл на використання наданої Сполученими Штатами зброї для ударів вглиб російської території "мало б низьку стратегічну цінність". Як пише Bloomberg, з такою тезою виступила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

У міністерстві оборони США підтверджують оприлюднену раніше у ЗМІ інформацію про те, що росіяни вивели переважну більшість своїх літаків та аеродромів за межі радіусу дії ракет ATACMS. Досяжними для дальнобійної зброї лишаються не більше 10% об'єктів, що, на думку американців, не дозволить вирішити проблему із завданням окупантами ударів по Україні керованими авіаційними бомбами та ракетами.

Слова спікерки Пентагону підтверджують і в Білому домі: Джон Кірбі назвав "помилковим уявленням" твердження про те, що дозвіл на використання ATACMS не лише у прикордонній зоні допоміг би Збройним Силам України убезпечити лінію фронту та тилові міста від російської авіації.

У Вашингтоні знову натякнули, що хотіли б бачити застосування дальнобійних ракет на півдні та сході України, а не на території РФ, відзначивши "ефективність та успішність" ударів у Криму, на Запоріжжі, Херсонщині та Донбасі. 

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