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Зеленський: Путін шукає ракети у "найгірших режимах по всьому світу", щоби вбивати українських дітей

"Ми намагаємося знайти системи ППО, щоби захистити себе", - наголосив глава держави.

Зеленський: Путін шукає ракети у "найгірших режимах по всьому світу", щоби вбивати українських дітей
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Росія шукає по всьому світу ракети, аби продовжувати війну в Україні і вбивати українців.

Про це заявив Володимир Зеленський на сесії 50-го міжнародного економічного форуму «Амброзетті» в Італії.

"Путін шукає в найгірших режимах по всьому світу більше ракет, щоби мати змогу продовжити вбивати українських дітей. Ми намагаємося знайти системи ППО, щоби захистити себе", - сказав Президент України.

Зеленський перелічив, що "Росія використовує балістичні ракети з Пхеньяну, ударні дрони з Тегерану та значну кількість грошей із нафти, щоби продовжувати цю війну так довго, як можливо та позбавити нашу країну життя".

  • Bloomberg писав, що європейські чиновники очікують, що Іран найближчим часом поставить балістичні ракети до Росії.США та інші союзники з НАТО неодноразово попереджали Тегеран про такий крок і докладають дипломатичних зусиль, щоб запобігти йому.
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