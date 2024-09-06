Зеленський: Путін шукає ракети у "найгірших режимах по всьому світу", щоби вбивати українських дітей

Росія шукає по всьому світу ракети, аби продовжувати війну в Україні і вбивати українців.
Про це заявив Володимир Зеленський на сесії 50-го міжнародного економічного форуму «Амброзетті» в Італії.
"Путін шукає в найгірших режимах по всьому світу більше ракет, щоби мати змогу продовжити вбивати українських дітей. Ми намагаємося знайти системи ППО, щоби захистити себе", - сказав Президент України.
Зеленський перелічив, що "Росія використовує балістичні ракети з Пхеньяну, ударні дрони з Тегерану та значну кількість грошей із нафти, щоби продовжувати цю війну так довго, як можливо та позбавити нашу країну життя".
- Bloomberg писав, що європейські чиновники очікують, що Іран найближчим часом поставить балістичні ракети до Росії.США та інші союзники з НАТО неодноразово попереджали Тегеран про такий крок і докладають дипломатичних зусиль, щоб запобігти йому.