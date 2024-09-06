Прокуратура розслідує розстріл українських військовополонених біля Покровська

Трагедія сталася 27 серпня цього року. На неї також відреагувало українське МЗС.

Прокуратура почала розслідування розстрілу українських військовополонених в Покровському районі, яке сталося 27 серпня цього року.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Слідство встановило, що окупанти атакували одну з позицій ЗСУ за допомогою БпЛА. Росіяни скинули на укриття боєприпас, спалахнула пожежа, тоді ворог обійшов палаючу позицію з трьох боків та під час подальшого бойового зіткнення один з чотирьох військових ЗСУ отримав тяжке поранення.

"Його побратими, перебуваючи в оточенні й під щільним вогневим контролем ворога, були вимушені здатись в полон. Військовослужбовці вийшли з пошкодженого укриття і встали на коліна, тримаючи руки за головою. У цей час російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження. Стосовно подальшої долі пораненого дані уточнюються", - розповіли у прокуратурі.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що вражене жахливим кадрами розстрілу, які перед цим оприлюднило CNN і назвало це воєнним злочином, що є частиною грубих порушень міжнародного гуманітарного права.