Прокуратура розслідує розстріл українських військовополонених біля Покровська

Прокуратура почала розслідування розстрілу українських військовополонених в Покровському районі, яке сталося 27 серпня цього року.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Слідство встановило, що окупанти атакували одну з позицій ЗСУ за допомогою БпЛА. Росіяни скинули на укриття боєприпас, спалахнула пожежа, тоді ворог обійшов палаючу позицію з трьох боків та під час подальшого бойового зіткнення один з чотирьох військових ЗСУ отримав тяжке поранення.
"Його побратими, перебуваючи в оточенні й під щільним вогневим контролем ворога, були вимушені здатись в полон. Військовослужбовці вийшли з пошкодженого укриття і встали на коліна, тримаючи руки за головою. У цей час російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження. Стосовно подальшої долі пораненого дані уточнюються", - розповіли у прокуратурі.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що вражене жахливим кадрами розстрілу, які перед цим оприлюднило CNN і назвало це воєнним злочином, що є частиною грубих порушень міжнародного гуманітарного права.
- CNN пише, що кількість таких розстрілів цьогоріч збільшилося. Джерела в українській військовій розвідці надали телерадіокомпанії перелік із 15 випадків, які трапилися, починаючи з листопада. Більшість із них підтверджена відео- та аудіоперехопленнями з безпілотників.
- Генеральний прокурор України повідомив, що його відомство розслідує 28 подібних інцидентів з початку війни, в яких загинуло 62 українські військовослужбовці.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернеться до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста у зв'язку з черговим розстрілом росіянами українських військовополонених.