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Прокуратура розслідує розстріл українських військовополонених біля Покровська

Трагедія сталася 27 серпня цього року. На неї також відреагувало українське МЗС.

Прокуратура розслідує розстріл українських військовополонених біля Покровська
розстріл українських військовополонених 27 серпня 2024 року

Прокуратура почала розслідування розстрілу українських військовополонених в Покровському районі, яке сталося 27 серпня цього року.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Слідство встановило, що окупанти атакували одну з позицій ЗСУ за допомогою БпЛА. Росіяни скинули на укриття боєприпас, спалахнула пожежа, тоді ворог обійшов палаючу позицію з трьох боків та під час подальшого бойового зіткнення один з чотирьох військових ЗСУ отримав тяжке поранення. 

"Його побратими, перебуваючи в оточенні й під щільним вогневим контролем ворога, були вимушені здатись в полон. Військовослужбовці вийшли з пошкодженого укриття і встали на коліна, тримаючи руки за головою. У цей час російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження. Стосовно подальшої долі пораненого дані уточнюються", - розповіли у прокуратурі.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що вражене жахливим кадрами розстрілу, які перед цим оприлюднило CNN і назвало це воєнним злочином, що є частиною грубих порушень міжнародного гуманітарного права.

  • CNN пише, що кількість таких розстрілів цьогоріч збільшилося. Джерела в українській військовій розвідці надали телерадіокомпанії перелік із 15 випадків, які трапилися, починаючи з листопада. Більшість із них підтверджена відео- та аудіоперехопленнями з безпілотників. 
  • Генеральний прокурор України повідомив, що його відомство розслідує 28 подібних інцидентів з початку війни, в яких загинуло 62 українські військовослужбовці.
  • Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернеться до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста у зв'язку з черговим розстрілом росіянами українських військовополонених.
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