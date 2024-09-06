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СБУ та Нацполіція знову затримали паліїв авто військових у Києі та Хмельницькому

Зловмисникам загрожує від 8 до 10 років тюрми.

СБУ та Нацполіція знову затримали паліїв авто військових у Києі та Хмельницькому
Фото: СБУ

Служба безпеки і Національна поліція затримали ще дві групи підпалювачів, які на замовлення спецслужб РФ діяли у Києві та Хмельницькому. За вказівкою окупантів їхні поплічники палили авто Сил оборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Затриманими виявилися чотири мешканці різних регіонів України. У поле зору агресора фігуранти потрапили, коли шукали "легкого заробітку" у Телеграм-каналах. За інструкціями з РФ зловмисники спочатку відслідковували локації потенційних цілей та "погоджували" їх зі своїми російськими кураторами.

Потім фігуранти прибували на місця паркування службових автомобілів та підпалювали їх за допомогою бензину і легкозаймистих сумішей.

Зловмисники фіксували загоряння на камери телефонів і потім надсилали ці відео окупантам.

За наявними даними, російські куратори так і не заплатили підпалювачам за злочин.

Зокрема, у Києві "по гарячих слідах" затримано двох молодиків Донецької та Дніпропетровської областей, які підпалили мультівен українських захисників, який проходив відновлення після виконання завдань. До Києва вони приїхали "у пошуках заробітку".

Фото: СБУ

Спочатку вони будували укриття в дитсадках, але згодом пішли на співпрацю з агресором в обмін на "легкі гроші".

У Хмельницькому затримано ще двох підпалювачів, які намагалися знищити службовий позашляховик ЗСУ. У подальшому вони планували продовжити серію злочинів на території західного регіону України.

Фігурантами виявилося двоє мешканців Вінницької області, які потягом прибули до Хмельницького, і для виконання підпалів оселилися у заздалегідь орендованій квартирі.

Обох фігурантів затримали «на гарячому», коли вони фільмували як горить військове авто на камеру мобільного телефону.

Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);◾️ ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисники під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми.

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