Головне за ніч та ранок п’ятниці, 6 вересня: атака шахедів на Львівщині, 181 боєзіткнення, "Рамштайн" в Німеччині

Мер Львова Андрій Садовий на сторінці у Telegram повідомив про падіння уламків збитого російського дрона на складські приміщення поблизу міської громади.

Сьогодні вночі унаслідок падіння уламків безпілотника в с. Муроване Львівського району спалахнула пожежа. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику горіло чотири великовантажних автомобілі. О 04:42 вогнеборці ліквідували пожежу. До ліквідації пожежі залучались 32 рятувальники та шість одиниць спецтехніки. Травмованих та загиблих немає.

Раніше Садовий повідомляв, що інформації про постраждалих не надходило. У самому Львові цього разу було спокійно, за що міський голова подякував силам ППО.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 181 бойове зіткнення. Росія завдала удару однією ракетою, здійснила 86 авіаударів (121 КАБ), понад 4500 обстрілів, зокрема 125 – з реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку захисники відбили 51 атаку окупантів у районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Селидове. Найбільша концентрація атак ворога біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку оборонці зупинили 36 атак поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки і Костянтинівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1170 окупантів. Від початку вторгнення російські війська втратили 622 720 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російська армія в ніч на 6 вересня атакувала українців керованою авіаційною ракетою Х-59 та протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору окупованої частини Луганської області та з Брянської області, а також 44-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф та Чауда, Крим).

Станом на 8 годину ППО збила 27 дронів, а ще вісім були локаційно втрачені на території України (імовірно, через РЕБ). Один дрон полетів назад в напрямку окупованої території Донецької області, повідомили в Telegram Повітряних сил.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Цієї доби протиповітряна оборона працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

Сили оборони відновили позиції в Нью-Йорку, Нелипівці та поблизу Липців.

Про це йдеться в оновленні від аналітиків Deep State. За їхніми даними, є й просування ворога. Росіяни просунулися біля Піщаного, Гірника, Стельмахівки, у Калинівці, Лісівці та Галицинівці.

Ці населені пункти розташовані в Донецькій області і належать до найважчих напрямків боїв, зокрема, Покровського.

Сьогодні, 6 вересня, Росія атакувала Павлоград на Дніпропетровщині, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За оновленими даними, загинула одна людина, 18 поранені. В місті є декілька пожеж.

"В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", – сказав Лисак.

У Німеччині на базі ВПС США "Рамштайн" почалося засідання Контактної групи з питань оборони України. Участь уперше особисто бере президент України Володимир Зеленський, а головує, як завжди, міністр оборони США. Ллойд Остін у вітальному слові сказав, що українці надихають весь світ.

Президент Зеленський подякував США за лідерство у форматі. Він також подякував німецькому міністру оборони.

Він звернув увагу, що зараз у Покровську і Торецьку є велика потреба відчути силу підтримки міжнародних союзників. А також звернув увагу, що саме сьогодні – рівно місяць від початку наступу Сил оборони на Курську область, з якої Володимир Путін готував новий напад задля поширення війни на ще більшу територію. За його словами, Сили оборони зараз контролюють в Курській області понад 1300 кілометрів, а це – понад сотню населених пунктів.

"Значна частина цієї території була покинута російськими військами – вони втекли, коли побачили наближення наших військ. Звісно, значна частина була взята під контроль у боях. Станом на зараз російські війська втратили приблизно 6000 солдатів убитими і пораненими лише в Курській області", – сказав він.

Також президент назвав головні потреби України.

Докладніше – в новині.

Один з найуспішніших американських політичних прогнозистів Аллан Ліхтман заявив, що у листопаді новим президентом США оберуть Камалу Гарріс.

Як пише The Hill, історик є автором унікальної методики визначення майбутнього глави держави, заснованої на 13 пунктах-питаннях "Ключі до Білого дому". Враховується партійна ситуація на момент виборів, зміни у державній політиці за часів нинішньої адміністрації, наявність скандалів чи масових заворушень, військові чи дипломатичні успіхи або провали і навіть такий суб'єктивний параметр як харизматичність кандидата.

Метод Ліхтмана довів свою дієвість: за 10 виборчих кампаній історик зробив лише одну-єдину помилку у прогнозі. Це сталося у 2000 році, коли він схилявся до перемоги Ала Гора, але Овальний кабінет отримав Джордж Буш-молодший. Втім, в історика є виправдання: це був той випадок, коли кандидат, що виграв народне голосування, програв за кількістю виборників у штатах.

Ліхтман переконаний, що цього разу перемога дістанеться демократам, адже вісім із 13 критеріїв працюють на користь Камали Гарріс. При цьому історик вважає віцепрезидентку нехаризматичною.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!