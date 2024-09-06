Росія атакувала вночі двома ракетами і 44 дронами

Російська армія в ніч на 6 вересня атакувала українців керованою авіаційною ракетою Х-59 та протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору окупованої частини Луганської області та з Брянської області, а також 44-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф та Чауда, Крим).
Станом на 8 годину ППО збила 27 дронів, а ще вісім були локаційно втрачені на території України (імовірно, через РЕБ). Один дрон полетів назад в напрямку окупованої території Донецької області, повідомили в Telegram Повітряних сил.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває!" – йдеться у повідомленні станом на 8:17.
Цієї доби протиповітряна оборона працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.