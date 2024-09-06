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Британія надасть Україні 650 ракет для сил ППО

Перші поставки очікуються до кінця цього року. 

Британія надасть Україні 650 ракет для сил ППО
Фото: ArmyInform

Уряд Сполученого Королівства на своєму сайті оголосив про намір надати Україні 650 легких ракет для систем протиповітряної оборони загальною вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів.

Міністр оборони Британії Джон Гілі анонсує пакет допомоги під час засідання Контактної групи щодо України у форматі "Рамштайн" у п'ятницю.

Ракети для ППО виробляє британська компанія Thales на підприємстві у Белфасті. Модель LMM, що вирушить до України, цінується завдяки своїй універсальності: запускати засоби перехоплення ворожих цілей можна із землі, моря чи повітря.

Від початку російського вторгнення Британія вже надавала Україні сотні ракет LMM, завдяки яким знищувалися дрони та інші засоби ураження. 

Очікується, що перші поставки з нового пакету допомоги відбудуться до кінця цього року. 

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