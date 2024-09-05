На Сумщині проводитимуть обов'язкову евакуацію жителів у двох районах

На Сумщині проведуть обов'язкову евакуацію жителів двох районів області - Шосткинського і Конотопського.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Йдеться про п'ять населених пунктів - Глухів, Есмань, Свеса Шосткинського району, Манухівка та Іванівка Конотопського.
Евакуація відбуватиметься у декілька етапів.
За інформацією ОВА, зафіксували підвищення інтенсивності ворожих обстрілів цих населених пунктів і загибель людей.
- Раніше стало відомо, що із прифронтових населених пунктів Сумської області необхідно евакуювати 45 тисяч осіб.
- Упродовж минулих двох тижнів із громад області, які найбільше потерпають від російських обстрілів, евакуювали понад п'ять тисяч осіб.