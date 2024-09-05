На Сумщині проводитимуть обов'язкову евакуацію жителів у двох районах

Йдеться про п'ять населених пунктів.

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Велика Писарівка на Сумщині після обстрілів

На Сумщині проведуть обов'язкову евакуацію жителів двох районів області - Шосткинського і Конотопського.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Йдеться про п'ять населених пунктів - Глухів, Есмань, Свеса Шосткинського району, Манухівка та Іванівка Конотопського.

Евакуація відбуватиметься у декілька етапів.

За інформацією ОВА, зафіксували підвищення інтенсивності ворожих обстрілів цих населених пунктів і загибель людей.