Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині проводитимуть обов'язкову евакуацію жителів у двох районах

Йдеться про п'ять населених пунктів.

На Сумщині проводитимуть обов'язкову евакуацію жителів у двох районах
Велика Писарівка на Сумщині після обстрілів
Фото: надано Оксаною Ковальовою

На Сумщині проведуть обов'язкову евакуацію жителів двох районів області - Шосткинського і Конотопського.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Йдеться про п'ять населених пунктів - Глухів, Есмань, Свеса Шосткинського району, Манухівка та Іванівка Конотопського.

Евакуація відбуватиметься у декілька етапів.

За інформацією ОВА, зафіксували підвищення інтенсивності ворожих обстрілів цих населених пунктів і загибель людей.

  • Раніше стало відомо, що із прифронтових населених пунктів Сумської області  необхідно евакуювати 45 тисяч осіб.
  • Упродовж минулих двох тижнів із громад області, які найбільше потерпають від російських обстрілів, евакуювали понад п'ять тисяч осіб.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies