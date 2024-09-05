Рятувальники ДСНС ліквідували масштабну пожежу на Сумщині

У Сумській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу в природних екосистемах, спричинену російським авіаударом.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Роботи тривали 2 доби. Рятувальникам вдалося запобігти верховій пожежі лісу”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що в Охтирському районі горіла лісова підстилка та торфяник. При цьому загальна площа загорання становила майже 3,5 га.

Для ліквідації пожежі бійці ДСНС використовували спецтехніку та пожежну насосну станцію. За її допомогою вода безперебійно подавалася від природної водойми до місця горіння.