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На Одещині затримали 12 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови

У разі вдалої "операції" кожен із них мав сплатити по 120 тисяч гривень.

На Одещині затримали 12 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови
На Одещині затримали 12 чоловіків, які намагалися потрапити у Молдову
Фото: ДПСУ

У Одеській області, на околиці села Новосеменівка Подільського району прикордонники затримали 12 порушників, які вночі намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили у ДПСУ. 

Один із них спробував втекти, але його та усіх учасників незаконної подорожі прикордонники оперативно затримали.Як зʼясувалося, чоловіки, скориставшись послугами телеграм-каналу, планували нелегально потрапити до Молдови через Придністровський сегмент.

Керував їхніми діями адміністратор месенджера, який за винагороду обіцяв безперешкодно переправити їх закордон. У разі вдалої операції кожен із них мав сплатити по 120 тисяч гривень, але завдяки пильності прикордонників "вояж" не вдався.

Відносно затриманих складено адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.

Нещодавно прикордонники врятували в горах чоловіка, який намагався втекти з України.

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