У разі вдалої "операції" кожен із них мав сплатити по 120 тисяч гривень.

На Одещині затримали 12 чоловіків, які намагалися потрапити у Молдову

У Одеській області, на околиці села Новосеменівка Подільського району прикордонники затримали 12 порушників, які вночі намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили у ДПСУ.

Один із них спробував втекти, але його та усіх учасників незаконної подорожі прикордонники оперативно затримали.Як зʼясувалося, чоловіки, скориставшись послугами телеграм-каналу, планували нелегально потрапити до Молдови через Придністровський сегмент.

Керував їхніми діями адміністратор месенджера, який за винагороду обіцяв безперешкодно переправити їх закордон. У разі вдалої операції кожен із них мав сплатити по 120 тисяч гривень, але завдяки пильності прикордонників "вояж" не вдався.

Відносно затриманих складено адмінпротоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП, справи скеровано до суду.

Нещодавно прикордонники врятували в горах чоловіка, який намагався втекти з України.