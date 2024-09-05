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Комунікація щодо представлення Байдену плану перемоги у війні вже почалася, ‒ Зеленський

“Можливо ми план надішлемо або зустрінуться наші команди".

Комунікація щодо представлення плану перемоги України у війні проти Росії президенту США Джо Байдену вже почалася. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю телеканалу NBC.

“Можливо ми план надішлемо або зустрінуться наші команди. Це невідомо, але комунікація з цього питання вже почалася”, ‒ сказав він. 

Раніше Зеленський зазначав, що план перемоги залежить переважно від підтримки США, а саме президента. Тому Київ буде комунікувати з цього питання з чинним президентом країни вже у вересні, а також з кандидатами на посаду ‒ Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

“Хочу дізнатися відношення до плану, щоб не було сюрпризів. Бо Путін генерує дуже багато сюрпризів”, ‒ пояснив президент.

Зеленський додав, що його план спрямований суто на те, щоб змусити Росію закінчити війну і змусити їх зрозуміти, що те, що вони накоїли ‒ безглуздо. 

“Змусити їх прийняти Статут ООН, прийняти правила світу. Але водночас план спрямований на посилення України. Максимальне посилення України для того, щоб змусити Росію. Не для того, щоб використовувати всі ті сили, які в тебе є, а для того, щоб змусити їх закінчити війну”, ‒ підсумував він.

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