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Зеленський розповів, як курська операція вплинула на ситуацію у Покровську

Москва стягнула на Курщину 60 тисяч військових.

Зеленський розповів, як курська операція вплинула на ситуацію у Покровську
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю телеканалу NBC, як курська операція вплинула на ситуацію у Покровську.

Президент зазначив, що Україна не збільшувала кількість військових для курської операції, а однією із цілей операції було “стягнення російських військ у точку на їхній території”. Він підкреслив, покровський напрямок це головна і стратегічна ціль з початку повномасштабної війни.

На сьогодні Москва стягнула у Курську область близько 60 тисяч військових, розповів Зеленський.

“Вони відтягнули військових від деяких місць, де нам загрожувати складнощі, бо у нас не було зброї. У якийсь момент дирки постачання (військової допомоги від партнерів, - ред.) застосування зброї було 1 до 12”, ‒ зазначив Зеленський.

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Президент зауважив, що хоча Москва відтягнула сили від Запорізької та Херсонської областей, на Покровському напрямку відкату російських сил не було. 

"Так, у Покровську дуже складно. Але удари не 1 до 12, а 1 до 3. Чи у нас збільшилася кількість зброї? Ні. Чи у них зменшилася? Так. Бо перетягнуті ті чи інші сили, чи ті чи інші засоби", ‒ додав він.

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