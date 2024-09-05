Шість приватних будинків і багатоповерхівка пошкоджені внаслідок падіння уламків у Київській області

У Київській області внаслідок падіння уламків ворожих дронів пошкоджені шість будинків. У них пошкоджено дахи та вікна.
Окрім того, є пошкодження авто та господарчої будівлі, побиті вікна в багатоквартирному будинку. У трьох районах області горіла трава, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко.
Влучань в житлову та критичну інфраструктуру немає. Інформації про поранених немає теж.
Голова ОВА закликав мешканців області під час тривоги перебувати в укриттях.
- Вибухи вранці лунали і в Києві. Жодна ворожа ціль цілі не досягла.
- Росіяни атакували 78 дронами і ракетою. 60 БпЛА збили, 15 втрачені локаційно, два полетіли назад на Росію і один – на Білорусь.