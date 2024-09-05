Добова кількість боїв у середу знизилася, Покровський напрямок все ще найважчий

Також ворог атакує на півночі та півдні.

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Протягом минулої доби відбулося 138 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів (14 ракет), 72 авіаударів (100 КАБ), провела понад 4100 обстрілів, зокрема 107 – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку відбулося два зіткнення у районі Вовчанська. Окупанти активно задіювали безпілотники, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 17 атак біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового і М'ясожарівки.

"На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 27 атак неподалік Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського", – повідомив він.

На Сіверському оборонці відбили чотири атаки. Росіяни намагалися просунутися вперед поблизу Верхньокам'янського та Івано-Даріївки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб прорвати оборону. Основні зусилля росіяни зосередили біля Часового Яру і Калинівки.

На Торецькому напрямку росіяни продовжували активно діяти. 15 разів проводили безуспішні атаки на позиції Сил обороин в районах Нелипівки, Торецька і Нью-Йорка.

На Покровському напрямку захисники відбили 52 атаки окупантів у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Гродівка, Новогродівка, Селидове, Миколаївка та Миролюбівка.

На Курахівському оборонці зупинили ворожі атаки поблизу Георгіївки, Костянтинівки і Красногорівки, де ворог 46 разів намагався прорвати оборону.

На Времівському напрямку росіяни провели чотири безуспішні штурми біля Костянтинівки і Водяного.

На Оріхівському було два зіткнення біля Роботиного і Новодаріївки.

"На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити підрозділи України з займаних рубежів. П'ять атак російських окупантів успіху не мали", – повідомив речник.