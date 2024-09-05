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Директор МАГАТЕ заявив, що градирню на ЗАЕС потрібно буде знести

Споруда надто сильно постраждала від пожежі, влаштованої окупантами.

Директор МАГАТЕ заявив, що градирню на ЗАЕС потрібно буде знести
Рафаель Гроссі на ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Очільник Міжнародної агенції з питань атомної енергетики Рафаель Гроссі побував на Запорізькій АЕС та зміг оцінити пошкодження, завдані градирні під час пожежі 11 серпня

Як пише Reuters, директор МАГАТЕ вважає, що через наслідки інциденту використовувати охолоджувальну споруду за її призначенням більше не буде можливим. Тож Гроссі прогнозує, що у майбутньому її доведеться знести контрольованим вибухом.

Окрім градирні, посадовець зміг оглянути насосну станцію, яка качає воду в умовах дефіциту після підриву окупантами Каховської ГЕС, а також зазирнув у приміщення, де зберігається ядерне паливо. Гроссі під час візиту на станцію був в армійському шоломі та бронежилеті. 

МАГАТЕ відмовилося покласти відповідальність за пожежу у градирні ЗАЕС на Росію. Агенція постійно вдається до нейтральної риторики щодо агресора, обмежуючись застереженнями "для усіх сторін" щодо неприпустимості ядерного інциденту. 

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