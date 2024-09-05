Спостерігачі: Білорусь збила російські "шахеди" у Гомельській області

Під час нічної атаки росіян по території України з використанням ударних безпілотників типу "шахед" щонайменше два дрони залетіли з Чернігівської області у повітряний простір Білорусі.

Як пише OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн", через БпЛА країна-поплічниця Росії підіймала винищувачі. Більш того – над Гомелем відбулася бойова робота. Місцеві жителі чули вибухи, а на відео, поширених в мережі, видно, що "шахеди" було збито.

Ймовірно, дрони збилися зі свого маршруту завдяки роботі українських засобів радіоелектронної боротьби. Українські інтернет-ЗМІ жартують, що Білорусь виявилася першою державою, яка допомагає Україні збивати російські дрони – поки Польща та інші західні союзники зволікають з ухваленням такого рішення.