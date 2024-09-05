Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Камала Гарріс і Україна: передчасний оптимізм
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 53
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 53
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
У Львові внаслідок нічної атаки росіян загинули семеро людей, 53 поранені
У Львові внаслідок нічної атаки росіян загинули семеро людей, 53 поранені
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
ГоловнаСуспільствоВійна

Спостерігачі: Білорусь збила російські "шахеди" у Гомельській області

Країна-поплічниця Росії змушена була застосувати бойову авіацію.

Спостерігачі: Білорусь збила російські "шахеди" у Гомельській області
Фото: тг-канал Цаплієнка

Під час нічної атаки росіян по території України з використанням ударних безпілотників типу "шахед" щонайменше два дрони залетіли з Чернігівської області у повітряний простір Білорусі.

Як пише OSINT-проєкт "Беларускі Гаюн", через БпЛА країна-поплічниця Росії підіймала винищувачі. Більш того – над Гомелем відбулася бойова робота. Місцеві жителі чули вибухи, а на відео, поширених в мережі, видно, що "шахеди" було збито.

Ймовірно, дрони збилися зі свого маршруту завдяки роботі українських засобів радіоелектронної боротьби. Українські інтернет-ЗМІ жартують, що Білорусь виявилася першою державою, яка допомагає Україні збивати російські дрони – поки Польща та інші західні союзники зволікають з ухваленням такого рішення. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies