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Зеленський зустрівся із заступником радника Білого дому з питань безпеки

Джон Файнер у Києві отримав інформацію про хід Курської операції ЗСУ.

Зеленський зустрівся із заступником радника Білого дому з питань безпеки
Зустріч з американською делегацією у Києві
Фото: Офіс Президента

До Києва у середу прибула делегація Білого дому на чолі із заступником радника президента США з питань національної безпеки Джоном Файнером.

Як повідомляє Reuters, представник офіційного Вашингтона зустрівся із Президентом Володимиром Зеленським. Темою розмови були пріоритети у війні проти Росії на час до завершення каденції Джо Байдена. У Білому домі назвали дискусію "продуктивною та предметною".

Окрім спілкування з главою держави, Файнер також мав 90-хвилинну зустріч з військовим керівництвом України, під час якої обговорювали ситуацію на фронті та стратегічні питання. Окремо йшлося про хід Курської операції Збройних Сил на території Росії. Американець також висловив міркування щодо використання Україною схваленої країнами G7 позики у розмірі 50 мільядів доларів під гарантії заморожених російських активів.

Білий дім також заявив про зустріч Файнера з представниками українського уряду, під час якої сторони обговорили захист української енергетичної системи від російських обстрілів. 

  

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