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Сухопутні війська розповіли про діяльність української військової комендатури в Курській області

Зокрема, військова комендатура забезпечує цивільних продуктами харчування та питною водою.

Сухопутні війська розповіли про діяльність української військової комендатури в Курській області
Українські військові надають допомогу мешканцям Курщини
Фото: Пресслужба Сухопутних військ

На підконтрольній українським військам території Курської області залишається значна кількість цивільного населення. Російська влада кинула їх напризволяще, без жодних засобів для існування: їжі, світла, води та газу.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

“З перших днів створення українська військова комендатура надає всебічну допомогу місцевим мешканцям. Оскільки більшість серед них – це люди літнього віку та діти, щодня представниками цивільно-військового співробітництва та медиками військової комендатури проводиться огляд пацієнтів, а також надається вся необхідна медична допомога, як безпосередньо у місті Суджа, так і в решті сіл Курщини, що знаходяться під контролем українських підрозділів”, - йдеться у повідомленні.

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В Сухопутних військах зауважили, що згідно норм міжнародного гуманітарного права військова комендатура забезпечує цивільних продуктами харчування та питною водою.

При цьому російська сторона за весь цей час не створила гуманітарні коридори та не надає жодної допомоги своїм громадянам.

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