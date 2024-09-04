Росіяни вкрали з Херсонського художнього музею більше 10 тисяч експонатів

Пресслужба Херсонського художнього музею спростувала інформацію, яку поширює фейковий “міністр культури Херсонської області” Лагойський.
Йдеться про заяву Лагойського, що в руках окупантів перебувають 12 тис. картин з Херсонського художнього музею, і вони зараз перебувають у музеї в Сімферополі.
“Офіційно заявляємо: з Херсонського художнього музею було вкрадено більше 10 тисяч музейних предметів”, - зазначили в музеї.
Уточнюється, що серед вкраденого не тільки картини, а й графічні твори та 12 скульптур — майоліка Михайла Врубеля.
- Україна втратила дуже багато музейних експонатів, частина з них була пограбована, а деякі з них постраждали від ворожих обстрілів.
- Близько 1,5 млн експонатів зараз перебувають на окупованій території, і їх доля наразі до кінця невідома.