Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Верховна Рада проведе "точкове" перезавантаження Кабміну. Кого на кого замінять
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав у відставку
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
ГоловнаКультура

Росіяни вкрали з Херсонського художнього музею більше 10 тисяч експонатів

Фейковий “міністр культури Херсонської області” заявляє про 12 тис. вкрадених росіянами картин.

Росіяни вкрали з Херсонського художнього музею більше 10 тисяч експонатів
Наслідки ворожих обстрілів Художнього музею у Херсоні у листопаді 2022 року. Ілюстративне фото
Фото: Юрій Соболевський

Пресслужба Херсонського художнього музею спростувала інформацію, яку поширює фейковий “міністр культури Херсонської області” Лагойський.

Йдеться про заяву Лагойського, що в руках окупантів перебувають 12 тис. картин з Херсонського художнього музею, і вони зараз перебувають у музеї в Сімферополі.

“Офіційно заявляємо: з Херсонського художнього музею було вкрадено більше 10 тисяч музейних предметів”, - зазначили в музеї. 

Підписуйтесь на наш Google News

Уточнюється, що серед вкраденого не тільки картини, а й графічні твори та 12 скульптур — майоліка Михайла Врубеля.

  • Україна втратила дуже багато музейних експонатів, частина з них була пограбована, а деякі з них постраждали від ворожих обстрілів.
  • Близько 1,5 млн експонатів зараз перебувають на окупованій території, і їх доля наразі до кінця невідома.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies