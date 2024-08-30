У Варшаві пройде 10-й фестиваль “Дні української музики”

8, 10 та 13 вересня у Концертній студії імені Вітольда Лютославського Польського радіо відбудуться концерти 10-х “Днів української музики у Варшаві”. Про це повідомила пресслужба фестивалю.
Програма фестивалю:
- 8 вересня – виступ Chromatphonic Trio, яке виконає Фортепіанне тріо ре мажор, ор. 17 "Класичне" Віктора Косенка та "Драму" Валентина Сильвестрова для скрипки, віолончелі та фортепіано (Роксана Квашніковська - скрипка, Марцель Марковський - віолончель та Анджей Каралов - фортепіано).
- 10 вересня – Ансамбль співаків міста Катовіце "Camerata Silesia" під керівництвом Анни Шостак представить велику українську "хорову трійцю" – твори Максима Березовського, Дмитра Бортнянського та Артема Веделя.
- 13 вересня – Національний ансамбль солістів "Київська камерата" виконає світову прем'єру твору Юрія Пікуша “Escape Velocity” для камерного оркестру, твір Золтана Алмаші "Пори року", ранні твори Олександра Козаренка ("Ірмологіон" для струнного оркестру 1988 року, "Konzert-Stück" для фортепіано з камерним оркестром 1991 року, "5 весільних пісень з Покуття" 1992 року та інспірована рок-музикою "Sinfonia Estravaganza" 1996 року).
Про “Дні української музики у Варшаві”:
- Фестиваль організовано фондом Pro Musica Viva, засновник та художній керівник – диригент Роман Ревакович. Фестиваль проводить концерти класичного виконання, на яких знамениті твори української класики представляють знані музиканти, солісти й колективи Польщі та України.
- Вперше «Дні» відбулися у 1999 році. Наступні "Дні" відбувалися нерегулярно у 2001, 2004, 2012, 2019 роках.
- В 2020 році місто Варшава надало Фундації Pro Musica Viva трирічний грант на проведення фестивалю, що дозволило перетворити його на щорічну подію. Починаючи з 5-го фестивалю у 2019 році, захід відбувається щороку у форматі трьох концертів, різних за складом виконавців та представленою музикою.
- У 2023 році фестиваль отримав черговий трирічний грант від міста Варшави, а також трирічний грант від Міністерства культури і національної спадщини у співпраці з Національним інститутом музики і танцю.
- Фестиваль регулярно підтримують Авторське об'єднання ZAiKS, Фундація Magovox та Спілка виконавців STOART.
- Фонд Pro Musica Viva співпрацює з Українським домом та Об'єднанням українців у Польщі у проведенні фестивалю.