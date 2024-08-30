У Варшаві пройде 10-й фестиваль “Дні української музики”

8, 10 та 13 вересня у Концертній студії імені Вітольда Лютославського Польського радіо відбудуться концерти 10-х “Днів української музики у Варшаві”. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

Програма фестивалю:

8 вересня – виступ Chromatphonic Trio , яке виконає Фортепіанне тріо ре мажор, ор. 17 "Класичне" Віктора Косенка та "Драму" Валентина Сильвестрова для скрипки, віолончелі та фортепіано (Роксана Квашніковська - скрипка, Марцель Марковський - віолончель та Анджей Каралов - фортепіано).

, яке виконає Фортепіанне тріо ре мажор, ор. 17 "Класичне" та "Драму" для скрипки, віолончелі та фортепіано (Роксана Квашніковська - скрипка, Марцель Марковський - віолончель та Анджей Каралов - фортепіано). 10 вересня – Ансамбль співаків міста Катовіце "Camerata Silesia" під керівництвом Анни Шостак представить велику українську "хорову трійцю" – твори Максима Березовського, Дмитра Бортнянського та Артема Веделя .

під керівництвом Анни Шостак представить велику українську "хорову трійцю" – твори . 13 вересня – Національний ансамбль солістів "Київська камерата" виконає світову прем'єру твору Юрія Пікуша “Escape Velocity” для камерного оркестру, твір Золтана Алмаші "Пори року", ранні твори Олександра Козаренка ("Ірмологіон" для струнного оркестру 1988 року, "Konzert-Stück" для фортепіано з камерним оркестром 1991 року, "5 весільних пісень з Покуття" 1992 року та інспірована рок-музикою "Sinfonia Estravaganza" 1996 року).

Про “Дні української музики у Варшаві”: