Фестиваль Шенберга, «Крокодил у ванній», Анатомія оркестра для дітей: Національна філармонія оголосила програму на вересень

Національна філармонія оголосила програму на вересень, якою відкриє 161-й концертний сезон. Серез анонсованих подій – прем’єри сучасних українських та зарубіжних композиторів, дитячо-підліткова програма, незмінна класика.

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