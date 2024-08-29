Фестиваль Шенберга, «Крокодил у ванній», Анатомія оркестра для дітей: Національна філармонія оголосила програму на вересень

Національна філармонія оголосила програму на вересень, якою відкриє 161-й концертний сезон. Серез анонсованих подій – прем’єри сучасних українських та зарубіжних композиторів, дитячо-підліткова програма, незмінна класика.
Концерти:
- 6 вересня – концерт-відкриття 161-го сезону. Звучатиме прем’єра фортепіанного концерту Олександра Родіна, написаного спеціально для цієї події. Соліст Максим Шадько. За диригентським пультом Микола Дядюра. Доповнить лірику Родіна Перша симфонія Густава Малера.
- 12 вересня – «Та-Да-Да-Дам». У виконанні Liatoshynskyi Capella: Orchestra під батутом маестро Віктора Плоскіни звучатиме П’ята симфонія Людвіга ван Бетховена, мабуть, один із найвідоміших класичних творів усіх часів. «Мотив долі», який відкриває симфонію, впізнаваний у сотнях інтерпретацій у популярній культурі: від кіно до реклами, від пісень-каверів до інтернет-мемів. Долання фатуму тематично поєднує найвідомішу симфонію Бетховена із фортепіанним концертом, написаним Василем Барвінським. У 1948 році совєцька влада назвала композитора «буржуазним націоналістом» та засудила до 10 років концентраційних таборів. Під примусом Барвінський підписав згоду на знищення усіх своїх творів, а залишок життя після відбуття покарання присвятив на відновлення своєї спадщини з пам’яті. Фортепіанний концерт Барвінського мав шалений успіх на концертних майданчиках України (Львові, Станиславові, Києві, Дніпрі) протягом 10-ти років: від моменту прем’єри у 1938 році і до ув’язнення композитора. Згодом довгий час твір вважався втраченим. Дивовижним чином партитуру було віднайдено в Аргентині у 1993 році, що дає змогу нам, сучасним слухачам, знайомитися сьогодні із цим яскравим музичним полотном. Спеціально для виконання цього концерту зі Львова приїде прекрасна піаністка Оксана Рапіта.
- 14 вересня – нова програма «Київських солістів» з творів Генделя, Гайдна і Губаренка дозволить прослідкувати за розвитком жанру concerto grosso – кількачастинного твору для оркестру, побудованого на контрастних співставленнях музичного матеріалу. У часи Генделя, коли цей жанр викристалізовувався, помітні виразні його ознаки: яскраві зміни темпу та характеру і водночас – побудова єдиного цільного циклу. Український композитор Віталій Губаренко по-своєму працює з цими ознаками – його concerto grosso сповнене мрійливості та експресії, контрасти менш очевидні, а втім сприймаються гостро та напружено. Бо звертаючись до жанру XVIII століття, Губаренко все ж лишається людиною свого часу, котра гостро відчуває його драматизм та невблаганність. За диригентсьим пультом маестро Володимир Сіренко. Соліст – Станіслав Гумінюк, фортепіано.
- 18 вересня – NotaBene Chamber Group Національного будинку музики на сцені філармонії пропонує послухати твори Моцарта, Шиманського і Сильвестрова. У часи Моцарта кларнет лиш набував широкого застосування, тож твори композитора для цього інструменту (тріо, квінтет, концерт) проторували шлях для розширення кларнетового репертуару. Кларнетовий квінтет – один із пізніх творів композитора, який увібрав у себе риси моцартових жанрів-візитівок: опери, концерту та струнного квартету. Роль «оперної зірки» у цьому квінтеті належить кларнету, а весь чотиричастинний цикл – це добірка шалених музичних перипетій, яскравих тем та суміші жанрів.
- 20 вересня – концерт Симфонічного оркестру НФУ під керівництвом диригента Віктора Олійника під назвою «Скандинавська сага». Середньовічна легенда про санкт-галленського монаха Еккегарда, котрий виявляв ревність у своєму служінні Богу та незламний дух воїна у битвах проти гуннів, історія кохання данського короля Крістіана ІІ та молодої нідерландської дівчини Дівете, що тривала не зважаючи на пересуди знаті – ці оповіді лягли в основу творів австрійця Шрекера та фіна Сібеліуса. У них чимало сторінок, сповнених героїчних окликів та ліричних наспівних мелодій. Програму доповнить Симфонія данця Ґаде, який виявив у ній блискуче володіння класичною романтичною мовою. Отримавши блискучу освіту у Ляйпцизькій консерваторії, його смаки сформувалися під впливом Роберта Шумана та Фелікса Мендельсона, котрий був його колегою-диригентом оркестру Ґевандгаузу. А струмінь світла та мрійливості додасть твір француженки Сесиль Шамінад, першої суспільно визнаної жінки-композиторки, в якому солюватиме флейтист Ігор Тютюнніков.
- 21 вересня – Київський камерний оркестр під орудою маестро Наталії Пономарчук занурить публіку у світ Любави Сидоренко. Послідовно модернізувати романтичний тип образності – таким є творче кредо львівської композиторки Любави Сидоренко. Твори авторки вражають експресивністю вислову, напруженістю та емоційною гостротою. Та разом із тим її музична мова сучасна, тож торкає слухача своєю безпосередністю та рафінованістю. У репертуарі Київського камерного оркестру музика Любави Сидоренко займає помітне місце – цей колектив під орудою Наталії Пономарчук знаний своїми інтерпретаціями її творів. Тож на авторському концерті композиторки із циклу авторських концертів українських композиторів «Сучасне й позачасове», – твори у виконанні цього колективу прозвучать якомога наповненішими та виразнішими.
- 22 вересня – львівський диригент Іван Чередніченко продиригує Національним симфонічним оркестром України. Знаний музикант, який має на своєму рахунку успішні оперні постановки та потужні симфонічні програми, цього разу диригуватиме яскравими творами світового симфонічного спадку. Вільям Волтон – англійський композитор, котрий при житті отримав славу одного з найбільших експериментаторів, дарма лише, що для консервативних музичних смаків англійців не треба радикальних нововведень, щоби сприйматися новатором. Тому й Альтовий концерт – це сплав класичної традиції, модерністської музичної мови та неконфліктного співвідношення частин у цілому. А що справді новаторське у цьому концерті Волтона – це звернення до інструменту альта, який на момент створення твору, не був популярним сольним інструментом. Композитор же почав міняти таке сприйняття інструмента. Солюватиме Олександр Погорєлов, альт. А твір Дебюссі справді вражає своєю свіжістю та неповторністю мови – короткі таємничі мелодії-поклики, динамічні сплески, різноманіття оркестрових барв, де на перший план виходять духові та рідко вживані інструменти – на противагу звичним струнним. Яскравий сплеск музичних барв підштовхує до уяви незвичних візуальних образів: англійські краєвиди, святкова Іспанія чи радісна зустріч весни з хороводами. Сюїта українського композитора Івана Небесного побудована на основі його балету «Тіні забутих предків», який нещодавно був премʼєрований у Львові та демонструє сучасні пошуки українських авторів у сфері симфонічної музики.
- 25 вересня – Національний Президентський оркестр під орудою Максима Гусака відзначатиме з усім світом 200-річчя австрійського композитора Антона Брукнера виконанням його Симфонії №7. В історії музики творчість Брукнера є переламним моментом. Він був навчений на найвищому рівні в класичних композиційних техніках із солідним досвідом музичної традиції, і все ж цей пристрасний шанувальник Бетховена, Шуберта, Берліоза та Вагнера розробив оригінальну музичну мову, яка була настільки новою, що дратувала багатьох його сучасників й навіть викликала занепокоєння. Його стилістика включала нові винаходи, а також прийоми, які раніше були табу. Сьома симфонія створювалася протягом 1881-1883 рр. 26 липня 1882 року в Байрейті, де в ці роки жив Вагнер, відбулася остання його зустріч з Брукнером, який схилявся перед генієм великого оперного реформатора. Брукнер був гостинно прийнятий на віллі «Ванфрід», побував на прем'єрі «Парсифаля», останньої опери Вагнера.
- 26 вересня – новий колектив ensemble 24 представить проєкт «Комахи, птахи та інші тварини». Концерт будується довкола сучасної музики, натхненної тваринним світом. Ці твори досліджують сприйняття інших живих істот людиною. У такому разі тварина як організм може бути представлена символом, асоціацією, метафорою, слугувати додатковим елементом, мати ритуальне значення або слугувати оптикою для отримання людиною досвіду та знань. За диригентським пультом – Катерина Ніколенко. Усі твори, що звучатимуть – прем’єри в Україні. «Пес їсть пса» Жерома Комбʼє для віолончелі та гітари, «Крокодил у ванній» Олексія Шмурака для скрипки, віолончелі та фортепіано, «Мертві оси у банці з-під варення» Клари Яннотта для струнного квартету, «Бегемот» Панайотіса Кокораса для скрипки, кларнету та фортепіано, Sprachmachine Бенжаміна Шоєра для перкусії та «Перелітні птахи» Карола Баукгольта.
- 27 вересня – концерт «Легенди Голлівуду» Національного духового оркестру України. Три легендарних композитори Голлівуду, але кожен із абсолютно різною історією та стилем. Прозвучать найвідоміші саундтреки Ганса Циммера, Джеймса Горнера та Джона Вільямса. Зокрема, музика до фільмів «Гладіатор», «Пірати Карибського моря», «Інтерстелар», «Шерлок Голмс», «Індіана Джонс», «Зіркові Війни», «Один Вдома», «Титанік», «Аватар» та інші твори цих видатних композиторів. Музику супроводжуватиме відтворення відеоряду на великому екрані.
- 29 вересня – солістки-органістки Національного будинку музики Ганна Бубнова та Ірина Харечко виконають найвідоміші органні твори Йоганна Себастьяна Баха. Програма охоплює мистецькі пошуки композитора від ранніх років до розквіту його майстерності, а також демонструє нам багатогранність органної музики Баха: медитативні обробки хоралів, вигадливі інтелектуальні ігри у фугах, карколомна віртуозність у фантазіях та токатах.
Фестивалі:
- 13 вересня – Фестиваль одного дня: «Арнольд Шенберґ 150». 13 вересня весь світ святкує 150-ту річницю народження видатного Арнольда Шенберґа – композитора, котрий був завжди у творчому пошуку та заперечував сліпе наслідування традиції. Яскравий вчитель та пристрасний мислитель, він перевернув у свій час уявлення про класичну музику. «Arnold Schönberg 150» – фестиваль одного дня з музики композитора, на якому прозвучать вибрані твори видатного австрійця. О 17:00 в Музичному салоні НФУ – фортепіанна творчість Шенберґа у виконанні київського піаніста Євгена Громова з цікавезною модерацією Олексія Войтенка. О 19:00 в Колонній залі НФУ – концерт у виконанні славетного Київського камерного оркестру під орудою диригентки Наталії Пономарчук. Творчість Арнольда Шенберґа легше зрозуміти у контексті музичного плину Відня межі ХІХ та ХХ століть. Підважені межі суспільних норм, актуалізація вічних питань про життя та смерть, моральності та безчинства, вихід мистецтва за межі досі прийнятного – такими ідеями наповнювався мистецький світ столиці Австрії, і у цьому руслі й розвивався композиторський талан Шенберґа. Довкола ж нього звучала музика Густава Малера, вчителя Александра фон Цемлінського, учнів композитора Альбана Берґа та Антона Веберна тощо. Так, «Пісні мандрівного підмайстра» Густава Малера у перекладенні для камерного ансамблю Арнольда Шенберґа, прозвучать у виконанні баритона Олексія Вєтрова.
- 15 вересня – Фестиваль «Арфові Барви 2024: акустика та цифрові технології». О 17:00 в Музичному салоні НФУ відбудеться один з концертів інноваційного проєкту, спрямованого на поєднання академічних інструментів із цифровими технологіями. Музиканти представлятимуть оригінальні композиції та спеціальні аранжування у новому концертному форматі, який інтегрує технології. Так, у виконанні арфісток Вероніки Лемішенко та Еліни Московко і кларнетиста Павла Бойка прозвучать світова прем’єра твору «Harp’n’voice» для арфи та звукової доріжки Євгена Андрєєва; українська прем’єра «Farewell» Шірін Панжароглу; твори Пола Мітчелла, Лорен Скотт та Їржі Тртіка.
- 28 вересня – Концерт-відкриття XXXV Міжнародного фестивалю Kyiv Music Fest – 2024 «БОРІТЕСЯ –ПОБОРЕТЕ». Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України під керівництвом Володимира Сіренка та Національна капела України ДУМКА під керівництвом Євгена Савчука виконають програму: «Хто ти, людино?» для мішаного хору та ударних (2024) та Симфонію «Джерело» за картинами українських художників для мішаного хору та симфонічного оркестру Лесі Дичко; Симфонію № 6 Кармели Цепколенко; Хореографічні сцени за однойменною повістю Миколи Гоголя для симфонічного оркестру «Вій» Віталія Губаренка, Драматичну поему-симфонію «БОРІТЕСЯ – ПОБОРЕТЕ» А. Гайденка. Вхід – вільний!
Програма для дітей і підлітків:
- 1 вересня – «Гра в класику» 3+. Об 11:00 з Київським камерним оркестром можна зіграти в класику. У програмі – різноманіття творів епохи бароко, класицизму, ХХ століття, які відрізняються яскравістю та запамʼятовуваністю. Інтерактивна частина від режисерів філармонії залучить найменших відвідувачів до активного слухання та сприймання музики.
- 8 вересня – на сцені Колонного залу мюзикл «Бременські музики» 4+. В основі сюжету – відома всім історія про тварин-музикантів, втім приперчена несподіваними поворотами, які додав у лібрето композитор Олександр Потієнко. «Бременські музики» – це виразні мелодії мюзиклу, яскраве звучання квінтету Brass Ukraine та цікаве режисерське рішення, що нагадує мандрівний театр.
- 15 вересня – головний диригент Симфонічного оркестру НФУ та оповідач Микола Дядюра пропонує авторський проєкт «Анатомія оркестру з Маестро Дядюрою» 8+, у якому познайомить юну публіку з виразовими можливостями симфонічного оркестру. Як звучать різні інструменти? Яку образність найкраще передає той чи той інструмент? Чому віолончель вважається оксамитовим голосом ніжності в оркестрі, а кларнет часто такий мрійливий та задумливий? Відкрити для себе різноманіття оркестрових барв та послухати яскраві музичні фрагменти у виконанні великого оркестру можна буде у першому концерті з серії «Ближче до музики».