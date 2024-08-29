У Ростовській області Росії палають одразу дві нафтобази
У Ростовській області Росії палають одразу дві нафтобази
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
На фронті загинула військова й активістка Наталя Кузнєцова
На фронті загинула військова й активістка Наталя Кузнєцова
Про російські стратегії та українську відповідь
Про російські стратегії та українську відповідь
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
ГоловнаКультура

Антологія короткої фантастичної прози «Мотанка». Уривок

У видавництві Vivat вийшла друком збірка фантастичних оповідань від дванадцяти українських письменниць про жіночий досвід переживання війни та неймовірну силу, що проявляється за виняткових обставин. 

Збірка “Мотанка” поєднує фентезі, магічний реалізм, стимпанк і навіть постапокаліпсис. До антології увійшли твори Тамари Горіха Зерня, Ірини Грабовської, Наталії Довгопол, Олени Захарченко, Дари Корній, Олени Кузьміної, Наталії Матолінець, Анастасії Нікуліної, Орести Осійчук, Дарії Піскозуб, Юліти Ран і Світлани Тараторіної. Кожне оповідання проілюстроване Інною Делієвою.

LB.ua публікує уривок з оповідання Тамари Горіха Зерня “Потяг”.

Фото: Vivat

ПОТЯГ

Мені завжди здавалося, якщо вона покладе око на мого Ва- сю, а Вася побіжить за нею ось так, за помахом пальця. Дур- на думка, узагалі нелогічна, я не розумію, звідки вона взяла- ся. І Вася ніби не давав приводів. Може, навіть якби він ось це прочитав, мені стало б соромно. Крім того, у неї є свій Ва- ся, тільки Вова. Худий, маслатий, мовчазний, усе зиркає з-під лоба. На холєри їй мій? А от причепилося і сидить скабкою, дзвенить над вухом, торохкотить віддалено, ніби потяг за се- лом, — так ніби не чуєш, але постійно знаєш, що він там є.

Я спостерігала, як вона підводиться з-за столу у своїх ідеальних костюмах, як заварює каву, як тримає цигарку, — і сповнювалася неприязні. Вона навіть палила якось так, ніби в будь-який момент готувалася штрикнути недопал- ком в око. Ця жінка точно дралась у школі, може, у якійсь підлітковій банді, і за це я її не любила ще більше. Я ж бо жодного разу нікого не вдарила.

Студенти за нею бігали табунами — і на перекур, і на за- няття. Я бачила, як вони розчаровано сприймали випад- кові заміни, коли мені доводилося провести замість неї лекцію чи семінар. Я програвала у прямому порівнянні, та й в опосередкованому теж, що вже говорити, тому відчи- тувала матеріал швидко, не підводячи очей, поспіхом ков- таючи слова, так, щоб за писанням конспектів у них не бу- ло часу на коментарі. У такі дні я мимохіть чи то вбиралася в довжелезний кардиган, чи то накидала хустку, обмотува- лася в кілька шарів і з дому здавалася собі елегантною та трошки загадковою, а вже в холі інституту бачила копицю на ніжках і втішала себе тим, що принаймні я копиця з ба- гатим і глибоким внутрішнім світом. «А ще широким», — підказував мій внутрішній світ.

Не скажу, що на роботі ми багато спілкувалися. Так, пе- ретиналися час від часу на виході з аудиторії. Бували дні й тижні, коли ми не бачилися, і тоді мені дихалося вільні- ше. А бувало так, що дівчата затягували мене в інститут- ський басейн на модну тоді аеробіку, а вона там плавала на сусідній доріжці. І от ми стрибали, місили воду поролоно- вими гантелями, робили велосипед і ножиці, а вона все плавала і плавала, плавала і плавала. Наче акула.

Я тоді остаточно переконалася, що спорт — не моє. Жо- ден сантиметр мого тіла не зайвий, хай усі вони лишають- ся при мені, і, обираючи між дриганням ногами в холод- ній воді й теплим ліжечком, я оберу своє ліжечко. А на зекономлені гроші краще тортик куплю.

Тим більше, Вася ніколи не заїкнувся, що йому не по- добаються мої параметри. «Коханий, подивися, так до- бре?» — «Добре». — «А ось так?» — «І так добре». Я, бува- ло, напускалася на нього: «Що ж ти за Морозко таке? Ну гримни якось, ну скажи чесно, не може ж такого бути, щоб і ці валики на боках, і ось ці стегна, і ось цей целю- літ тобі подобалися. Вася, ти хоч знаєш, що таке целю- літ?». А він тільки сміється та ще як ущипне за целюліт, трохи боляче.

Ну а в лютому і мій Вася, і її не-Вася опинилися в од- ному підрозділі. Воно і не дивно: тоді всі наші в одне терео записалися. Як уже вони там служили, чи здружилися між собою, не знаю, а ми з нею вимушено всілися в одному чов- ні. «Ну як твій?» — «Нормально, дякую. Твій що?» — «Ні- чого, терпимо». І так щодня, вранці й увечері, як отченаш.

Вона до нього кілька разів з’їздила, і від фото, на яких він весь такий тактикульний і засмаглий, а вона під його рукою — маленька, делікатна й невимовно щаслива, мені ставало сумно. Вася фоток майже не слав і мені приїжджа- ти заборонив. «Не хочу, — каже, — відволікатися, ти мені заважатимеш. Мені треба бути зібраним, тут відповідаль- на робота, я не можу піддаватися емоціям. Ти в безпеці, у тебе є їжа й дах над головою, мені більше не треба знати».

«Так, сер. Йес, сер», — подумки відповіла я. Поплака- ла, звісно, та й досі плачу. Заблокувала його спересердя в телефоні, але вистачило мене ненадовго, за кілька хви- лин блокування зняла, він нічого й не помітив.

Психолог, до якого ми сходили з дівчатами, сказав, що так і має бути. Що емоції на фронті — це зло, і що, трапля- ється, хлопець так от із нареченою поговорить, рознер- вується, а тоді підводиться на повен зріст в окопі, і його застрелюють. Ну або забуває ріжок на нервах зарядити чи там гранату спіймати.

Я не хотіла, щоб Вася забував ловити гранати, тому ста- ла в розмовах дуже обережною. Ото як відпише, я відпові- даю, а як ні, то ні, сама не наярюю. А коли подзвонить, то все на погоду розмову переводжу. Він аж прохопився якось: «Ти в мене як прогноз погоди стала: усі градуси й опади фіксуєш, і швидкість вітру. Не дружина, а барометр».

«Нічого, Васю, ти, головне, не нервуйся, — кажу. — Бе- режи свої емоції».

По-моєму, його пройняло.

Це було в червні, уже ближче до іспитів. Після тієї на- шої розмови я поїхала на роботу, і тут вона мене підстерег- ла в коридорі та вчепилася у плече, наче кігтями. «Твій дав- но дзвонив?» — «Учора, а що?» Виявляється, її чоловік дзвонить щодня двічі, а то й тричі на день, а це з ним нема зв’язку уже двадцять годин.

Я набрала Васю, він не відповів. Буває, у них нестабіль- не покриття, іноді випадають на деякий час. «Ні, мій мене завжди про таке попереджає». — «Ну послухай, у нас війна. Не завжди можна попередити, там ситуація постійно змі- нюється. Хочеш, набери його командира». — «А в тебе що, є його телефон?»

Ну привіт, а в тебе що, нема? Усе в окремому файлі: дані командира, контакти хлопців з відділення, копія присяги, наказ про переведення у військову частину з но- мером і назвою підрозділу, інші документи, флешка з фото- графіями.

—А фотографії на флешці навіщо?

—Якщо доведеться шукати зниклого безвісти. Вона відійшла на кілька кроків і закурила.

— Я тебе боюся. Скажи, чого ти така правильна? Як во- но в тебе виходить — усе на поличках і на своїх місцях? — А як інакше? Як ти тоді впорядковуєш своє життя і як керуєш тим, що з тобою відбувається? Має бути порядок. Потяг ніколи не поїде, якщо йому не прокласти рейки і не вказати пункт призначення. Я впевнена, з нашими все гаразд. Спробую з’ясувати подробиці; коли щось знатиму — повідомлю.

Я обдзвонила всі контакти, але ніхто не відповів. З чого я дійшла висновку, що вони всі разом десь поза зоною, а не тільки один Вася, і відчула полегшення. Будемо вва- жати, що він не відірвався від колективу.

Далі я зосередилася на двох речах. Перша — це контроль дихання і насильницьке, виснажливе заганяння в діру, за- штопування, витіснення паніки, яка накриває з головою. Паніки? Це щось занадто велике виривається з твоїх гру- дей, коли ти фізично відчуваєш, як розступаються ребра. Боротися з цим — усе одно що зупиняти потяг силою дум- ки. Уявний потяг на уявних рейках, який летів на уявну ме- не, а я тримала в руках маленький уявний важіль і перево- дила стрілки з останніх сил.

Друга річ — я дуже хотіла щось зробити руками, якусь дію, яка б йому там допомогла, але в мене не було ні досві- ду, ні практики, ні належної віри в те, що таке можливо. Я не знала жінок, які так уміють, можливо, чула про їх існу- вання. Вірніше, знала одну... Бабуся.

Якби в нас було більше часу, якби вона пожила довше, а я б народилася раніше, може, щось і вийшло б, хоча сум- нівно. Вона не любила мене, найстаршу зі своїх сімох ону- ків, завжди дивилася так, ніби самé моє існування пору- шувало неписані угоди, ніби мене помилково підкинули їй на ґанок. Щоліта, коли ми приїжджали до неї в гості, ме- ні хотілося познайомитися наново. «Добрий день, мене звати...» Таким тяжким було її здивування, коли ми обі- ймалися після річної перерви. Вона хвилину вдивлялася в моє лице, ніби сподівалася там щось побачити, потім роз- чаровано зітхала і йшла на город.

Звісно, вона нічого мені не розказувала й не показува- ла. Тільки цикала, коли натикалася на мене в зоні види- мості, а я як на гріх мала вроджений талант опинятися не в тому місці й не в той час. Я бачила, що вона робила в сад- ку, і якимось чином мені було зрозуміле й логічне те роб- лення. Я співчувала її люті й була на її боці. Я теж не- навиділа бригадира з батогом, який пошмагав дітей, що забрели на колгоспне горохове поле. Я бігла слідом за нею, коли вона неслася через дорогу до його «уазіка» і щось ви- крикувала на бігу. Я була тут, поряд, і, на відміну від ма- лих, які заходилися ревінням у канаві, добре чула, що са- ме вона йому сказала і як.

Тоді мені добряче перепало за те, що не приглянула за дітлахами, і за те, що вони полізли у шкоду. А як мені бу- ло за ними стежити? Мені все хотілося заховатися від них із книжкою, та і не приймали мене дядині та тітчині діти у свою компанію.

Того вечора я втекла за клуню у свій сховок і довго пла- кала від жалю й туги, які смугами проходили крізь моє ди- тяче тільце, що ніяк не хотіло набувати жіночих форм, і роз- ливалися туманом у старому садку. Білі як сметана пасма розходилися віялом, пласталися, закручувалися спіралями й покірно стікалися в одну точку, до маленької згорбленої фігури, яка ходила від дерева до дерева і щось гнівно виго- ворювала з таким притиском, ніби дорікала зрадливій варті.

На ранок усі три тополі на межі засохли. Молоді ще де- ревця, дзвінкі і гнучкі, посивіли на труху за одну ніч. Дід нічого не сказав, мовчки спиляв і мовчки спалив на моріж- ку, навіть на дрова до хати не пустив. А ще через місяць бригадир помер від стрімких сухот, лікарі нічого не змогли зробити. Та й не думаю я, що його старанно лікували: ме- дицина в селі тоді була слабенькою.

Баба прожила довге життя й померла легко, до певного розчарування сусідів, які вже налаштувалися «шифер роз- бирати» (є в нас таке повір’я, що «відьми» довго стражда- ють перед смертю й не відходять, доки в даху над головою не проб’ють діру). А баба одного вечора пожалілася на го- ловний біль, прилягла на дивані, а вранці не прокинулася. Дід пішов за нею майже відразу, і року не прожив. Про- явилась онкологія, про яку ні він сам, ні ми гадки не мали.

Хата спорожніла й стала швидко валитися, паркан і клу- ню розібрали на дрова, пивниця так заіржавіла столітніми замками, що її не змогли відімкнути й залишили як є. Ли- ше дерева росли й, попри відсутність догляду, щороку ро- дили то білим наливом, то симиренкою, а то маленькими жовтими грушками, солодкими як мед, яких на селі більше ні в кого не було.

Тамара Горіха Зерня, письменниця
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies