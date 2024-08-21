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Фільм "20 днів у Маріуполі" став лауреатом премії Septimius Awards

Українська оскароносна стрічка перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Фільм "20 днів у Маріуполі" став лауреатом премії Septimius Awards

Український документальний фільм режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" продовжує здобувати нагороди навіть через пів року після тріумфу на "Оскарі".

Як повідомляє Укрінформ, стрічка стала найкращою у своїй номінації на церемонії вручення премії Septimius Awards, яка відбулася у Нідерландах. 

Отримати статуетку на сцену піднялася журналістка та продюсерка фільму Василіса Степаненко. Її супроводжувала співвітчиниця Анастасія, яка під час бомбардувань Маріуполя росіянами перебувала у пологовому відділенні. Вона разом зі своїм трирічним сином нині знайшли притулок у Нідерландах.

Окрім "Оскара" та премії Septimius Awards, "20 днів у Маріуполі" також відзначено нагородами фестивалів у США, Ізраїлі, Великій Британії, Новій Зеландії, Німеччині. Творці стрічки отримали Шевченківську та Пулітцерівську премії. 

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