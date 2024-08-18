Дочірня компанія Росатома, розташована у Нідерландах, приносить мільйонні прибутки РФ

Росатом використовує нідерландську дочірню компанію Uranium One Cooperative для переміщення сотень мільйонів доларів прибутків, повідомляє видання NOS.

Про це свідчать дані з нещодавно опублікованого річного звіту філії.

Частина коштів потрапляє до російської скарбниці і таким чином Росія отримує вигоду від залежності Європи від російської атомної енергетики. У зв'язку з цим західні уряди наразі не наважуються вводити санкції проти Росатому. Так, ця державна компанія РФ із часткою ринку 35% є найбільшим постачальником збагаченого урану у світі.

Повністю замінити російську частину ланцюжка постачань поки неможливо. Особливо, коли йдеться про переробку відпрацьованого урану, тож послуги росіян наразі є єдиним варіантом. З 2022 року у Великій Британії ведуться роботи з будівництва заводу, здатного забезпечити альтернативу.

Через Uranium One Cooperative Росатом активно займається видобутком ядерної сировини у Казахстані і Танзанії. З цих країн прибутки надходять до Нідерландів, а потім опиняються у Росії. Наприклад, у 2022 році нідерландські філія отримала 240,6 мільйона доларів прибутку.

Дослідження норвезької екологічної організації "Беллона" показало, що європейський імпорт ядерного палива з Росії минулого року збільшився вдвічі. Зокрема, у Словаччині та Чехії значно зріс імпорт із Росії, можливо, в очікуванні майбутніх санкцій.