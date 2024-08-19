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На Філіппінах виявили перший у цьому році випадок вірусу mpox

33-річний мешканець країни не подорожував за межі країни, але міг мати інтимний контакт з інфікованою особою.

На Філіппінах виявили перший у цьому році випадок вірусу mpox
Фото: ЕРА/UPG

Департамент охорони здоров'я Філіппін повідомив по виявлення першого у цьому році випадку вірусу mpox, який раніше називався віспою мавп.

Про це пише видання The Manila Times.

Хворобу виявили у 33-річного філіппінця, який не подорожував за межі країни, але міг мати інтимний контакт з інфікованою особою за три тижні до появи симптомів.

Симптоми пацієнта почалися з’являтися тиждень тому. Спочатку зафіксували лихоманку, а потім висип на обличчі, спині, потилиці, тулубі, в паху, а також на долонях і підошвах. 

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Чоловіка госпіталізували у державну лікарню, де після проведення тесту у нього діагностували хворобу.

Останній випадок mpox на Філіппінах зафіксували у грудні 2023 року.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вдруге за два роки оголосила глобальний надзвичайний стан через спалах mpox в Африці ‒ через новий штам вірусу clade 1b, який поширюється статевим шляхом.

  • Перед цим Центр з контролю та профілактики захворювань Африки оголосив спалах mpox надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.
  • Спалах охопив кілька африканських країн, зокрема Демократичну Республіку Конго (ДРК), де вірус, який раніше називався віспою мавп, вперше виявили у людей у 1970 році. За даними центру станом на 4 серпня в Африці з січня 2022 року було зареєстровано 38 465 випадків недуги і 1456 смертей унаслідок mpox.
  • Потім випадок вірусної інфекції mpox уперше виявили за межами Африки ‒ у Швеції, а також у Пакистані.
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