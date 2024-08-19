На Філіппінах виявили перший у цьому році випадок вірусу mpox

33-річний мешканець країни не подорожував за межі країни, але міг мати інтимний контакт з інфікованою особою.

Департамент охорони здоров'я Філіппін повідомив по виявлення першого у цьому році випадку вірусу mpox, який раніше називався віспою мавп.

Про це пише видання The Manila Times.

Хворобу виявили у 33-річного філіппінця, який не подорожував за межі країни, але міг мати інтимний контакт з інфікованою особою за три тижні до появи симптомів.

Симптоми пацієнта почалися з’являтися тиждень тому. Спочатку зафіксували лихоманку, а потім висип на обличчі, спині, потилиці, тулубі, в паху, а також на долонях і підошвах.

Чоловіка госпіталізували у державну лікарню, де після проведення тесту у нього діагностували хворобу.

Останній випадок mpox на Філіппінах зафіксували у грудні 2023 року.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вдруге за два роки оголосила глобальний надзвичайний стан через спалах mpox в Африці ‒ через новий штам вірусу clade 1b, який поширюється статевим шляхом.