На Філіппінах виявили перший у цьому році випадок вірусу mpox

Департамент охорони здоров'я Філіппін повідомив по виявлення першого у цьому році випадку вірусу mpox, який раніше називався віспою мавп.
Про це пише видання The Manila Times.
Хворобу виявили у 33-річного філіппінця, який не подорожував за межі країни, але міг мати інтимний контакт з інфікованою особою за три тижні до появи симптомів.
Симптоми пацієнта почалися з’являтися тиждень тому. Спочатку зафіксували лихоманку, а потім висип на обличчі, спині, потилиці, тулубі, в паху, а також на долонях і підошвах.
Чоловіка госпіталізували у державну лікарню, де після проведення тесту у нього діагностували хворобу.
Останній випадок mpox на Філіппінах зафіксували у грудні 2023 року.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вдруге за два роки оголосила глобальний надзвичайний стан через спалах mpox в Африці ‒ через новий штам вірусу clade 1b, який поширюється статевим шляхом.
- Перед цим Центр з контролю та профілактики захворювань Африки оголосив спалах mpox надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.
- Спалах охопив кілька африканських країн, зокрема Демократичну Республіку Конго (ДРК), де вірус, який раніше називався віспою мавп, вперше виявили у людей у 1970 році. За даними центру станом на 4 серпня в Африці з січня 2022 року було зареєстровано 38 465 випадків недуги і 1456 смертей унаслідок mpox.
- Потім випадок вірусної інфекції mpox уперше виявили за межами Африки ‒ у Швеції, а також у Пакистані.